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Kuaförüm Sensin'de ikinci şansını kullanan Çiğdem, ekibinden beklediği performansı puanlarda göremeyince sert tartışmalar yaşadı. Sürekli Çiğdem’in eleştirilerine maruz kalan Sedat nihayetinde patladı, ekip içinde ipler kopma noktasına geldi.

Bir diğer kriz ise günlerdir tartışmaları devam eden, Özlem ile ekip arkadaşları Engin ve Koray arasında yaşandı. Engin’in yayın arasında Özlem’e sert çıkışı tartışmanın fitilini ateşledi.

Tansiyonun giderek yükseldiği anlar sonrası sinirleri bozulan Engin ağladı, Özlem ise gözyaşlarıyla stüdyoyu terk etti.

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İşte o anlar;