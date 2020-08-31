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Kuaförüm Sensin'de yeni hafta yine dolu dizgin başladı. Günün konsepti dönem saçı, makyajı ve kostümüydü. Modeller çekişmeli mücadele için haftanın startını verdi. Programın konuk sanatçısı ise eğlenceli sahne şovu ile gönülleri fetheden Çılgın Sedat’tı.

Sanatçı, eğlenceli şarkıları ve muhteşem enerjisi ile herkesi kendine hayran bıraktı. Yarışmaya dahil olan yeni yarışmacılar arasında tanıdık isimler de vardı.

Kuaförüm Sensin'e ikinci kez katılan Aslı ve Taner rekabeti alevlendirdi. Yarışmacılar kıyasıya mücadeleye zaman zaman fıkır fıkır danslar ile ara verdi.

Heyecan dolu gün finalinde ise herkesi şaşırtan, puan tablosu oldu. Haftalardır sık sık zirveye oturan Çiğdem ve takımı bu kez günün en az puan alan takımı olarak sıralamada yerini aldı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;