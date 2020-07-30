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Aytekin, Banu ve Dilek arasında yaşanan kriz çözülmediği gibi ekip içinde gerilim daha da tırmandı. Yaşanan gerilim yarışmacıların işlerine de yansıdı.

Jüriden düşük puanlar gelince Dilek yaşadıkları gerilimin de etkisiyle sitem etti. Dilek’in aldığı puanlar karşısında takındığı tavır Diva Bülent Ersoy’u da kızdırdı.

Bu uyumsuzluk ve gergin ortam ile alınan puanlar Aytekin, Dilek ve Banu’nun elenmesine yol açacak mı finalde belli olacak!

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İşte o anlar;