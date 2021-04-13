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HaberlerParaPiyasalarKüresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
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Piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verileri takip edilecek

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve güçlü ekonomik toparlanma beklentilerine rağmen, enflasyon endişeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemeler sınırlı kalıyor. Geçen hafta yüzde 1,62 seviyesine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma ve dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, tekrar yüzde 1,70 sınırına çıktı.

Tahvil piyasasındaki endişeler, dün New York borsasının sınırlı da olsa günü düşüşle tamamlamasına neden oldu. Dolar endeksi ise 92,0-92,5 dar bandındaki seyrini sürdürdü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan verilere göre federal hükümetin bütçe açığı, martta 660 milyar dolar oldu. Ülkede, 2021 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı 1,7 trilyon dolara ulaştı.

Analistler, bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 2,5'e, çekirdek TÜFE'nin de yüzde 1,5'e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında da dün İtalya hariç satıcılı bir seyir izlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi ise pozitif ayrışarak yüzde 0,11 yükseldi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir görünüm etkili oluyor. Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.391 seviyesinde bulunuyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Dün yüzde 0,6 değer kaybeden altının ons fiyatı ise düşüşünü bugün de sürdürerek, şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 1.725 dolara geriledi.

Yurt içinde, dün negatif ayrışmasını sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü 1.375,91 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 azalarak 8,1575'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Almanya'da ZEW anketinin sonuçlarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.340 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi ve perakende satış endeksi

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW ekonomik beklenti endeksi

15.30 ABD, mart ayı TÜFE

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