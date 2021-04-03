Küresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı

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Küresel piyasalarda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile nisan ayına pozitif bir başlangıç yapılırken, bu hafta yoğunlaşan veri gündemi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantı takip edilecek.

Küresel ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi bu hafta pay piyasalarını destekledi. Cuma günü bir çok ülkede resmi tatil olması nedeniyle gelişmiş piyasalar perşembe günü haftayı tamamlarken, ABD ve Almanya borsasında rekorlar kırıldı.

Bu haftanın öne çıkan makroekonomik göstergesi, dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri oldu. İmalat sanayi PMI Almanya'da 66,6 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, ABD'de 64,7 ile Aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere ekonomisinin 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyümesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı destek paketi de pay piyasalarını destekleyen gelişmeler olarak dikkati çekti.

Süveyş Kanalı'nın tekrar gemi geçişine açılması ve Dünya Ticaret Örgütü'nün 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 8'e çıkarması da piyasalar için pozitif hanede yer alan gelişmelerdi.

Bu gelişmelerle, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere rağmen küresel risk iştahının arttığı ve bu haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.

Bu haftanın öne çıkan fiyatlamaları arasında ise ABD'de S&P 500 endeksinin tarihte ilk kez 4.000 puanı aşması ve altının ons fiyatının 1.677 dolara kadar gerilemesi sonrası gelen tepki alımlarıyla 1.730 seviyesine hızlı bir şekilde tırmanması yer aldı.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin para ve mali politika desteklerinin devam etmesinin yanı sıra ekonomik aktivitenin beklentilerden hızlı toparlanacağı iyimserliğinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olduğunu belirterek, bu hafta dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve IMF ile Dünya Bankası'nın sanal ortamda gerçekleştireceği toplantının takip edileceğini bildirdi.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 916 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde bir seviyeye çıktığını anımsatan analistler, piyasaların kapalı olması nedeniyle iş gücü piyasasındaki hızlı toparlanmaya vereceği tepkinin, gelecek haftanın ilk işlem gününde görüleceğini söyledi.

Analistler, iş gücü piyasasındaki hızlı toparlanmanın, enflasyon beklentileri ile birleşmesi durumunda piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin endişeleri artırabileceğine dikkati çekti.

ABD'DE YOĞUN TOPLANTI GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Resmi tatil nedeniyle haftayı perşembe günü tamamlayan New York borsasında hafta genelinde alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürdü ve 93 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi. Bir önceki hafta kapanışına göre Dow Jones endeksi yüzde 0,2, Nasdaq endeksi yüzde 2,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Böylece Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırdı.

ABD'de bu hafta, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın 16-17 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları ve perşembe Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma takip edilecek.

Öte yandan salı günü yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun yanı sıra IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın, IMF ile Dünya Bankası'nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşma da yatırımcıların gündeminde olacak.

Haftanın takviminde ayrıca perşembe günü gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları toplantısı da yer alıyor.

AVRUPA BORSALARI KISITLAMALARA KARŞI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına yönelik sıkılaştırılan tedbirlere karşın açıklanan makroekonimik veriler yatırımcıların gündeminin odağına yerleşti. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 1,3'e çıkarken, imalat sanayi PMI ise 62,5 ile tahminleri aştı.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Asya ve ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmanın etkisiyle martta 13 puan artışla 24,9 puana yükselerek 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de olduğu gibi perşembe günü haftayı tamamlayan Avrupa borsaları, bu gelişmelerle yükseliş kaydederken, avro/dolar paritesi 1,17 sınırına kadar gerilediği haftayı 1,1761'den tamamladı. Haftalık bazda Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,43 değer kazanarak kapanış rekorlarını sürdürürken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,91 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Gelecek hafta; salı Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, çarşamba Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, perşembe Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, cuma Almanya'da sanayi üretimi verileri takip edilecek. Pazartesi günü ise Paskalya tatili nedeniyle birçok piyasa kapalı olacak.

ASYA BORSALARI DA YÜKSELİŞE AYAK UYDURDU

Bu hafta Japonya'da açıklanan verilere göre; perakende satışlar şubatta yüzde 1,5 daralsa da beklentilerin üzerinde kalırken, sanayi üretimi aynı ayda yüzde 2,1 ile tahminlerden fazla geriledi. İşsizlik oranının yüzde 2,9'da sabit kaldığı ülkede, Tankan büyük imalatçılar endeksinin, 5 puan ile beklentilerin belirgin bir şekilde üzerine çıkması ise pay piyasalarının destekleyicisi oldu.

Çin'de PMI, imalat sanayisinde 51,9'a, hizmet sektöründe ise 56,3'e yükseldi. Güney Kore'de sanayi üretimi şubatta yüzde 4,3 artarken, ülkenin ihracatı da martta yıllık yüzde 16,6 ile beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle bir önceki hafta kapanışına göre Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,32, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,93 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,36 değer kazandı.

Gelecek hafta, pazartesi Japonya'da hizmet sektörü PMI, salı Çin'de hizmet sektörü PMI, perşembe Japonya'da cari işlemler dengesi ve cuma Çin'de enflasyon verileri takip edilecek.

BORSA İSTANBUL ÖNCEKİ HAFTANIN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞTI

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyonla mücadele ve finansal istikrar için sıkı duruşun devam ettirileceği mesajlarını sürdürmesi piyasalarda dengelenmeyi de beraberinde getirdi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde durdu.

Toplantıda Merkez Bankasının, enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğinin teyit edildiğini belirten kaynaklar, Kavcıoğlu'nun, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutulacağını vurguladığını kaydetti.

Öte yandan bu hafta açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI 52,6'ya yükselerek ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret ederken, ekonomik güven endeksi ise 95,8'den 98,9'a çıktı.

Artan Kovid-19 vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlere karşın ekonomiye ilişkin iyimserlik ve artan küresel risk iştahı ile Borsa İstanbul'da bir önceki haftanın yaraları sarılmaya çalışıldı.

Önceki hafta yüzde 10'a yakın değer kaybeden BIST 100 endeksi, tepki alımlarıyla yüzde 3,30 değer kazandı. Dolar/TL ise hafta içinde 7,9880 ile 8,4543 arasında dalgalanmasının ardından bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,61 artışla 8,1629'dan kapanış yaptı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi enflasyon, salı reel efektif döviz kuru, çarşamba Hazine nakit dengesi, cuma TCMB'nin beklenti anketi takip edilecek.