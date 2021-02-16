Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün hareketlenecek makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor

Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
AA

ABD ve Çin piyasalarının dün resmi tatil nedeniyle kapalı olmasına karşın Avrupa'da, yurt içinde ve açık olan Asya piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşması, İtalya'da hükümet krizinin piyasa dostu Mario Draghi'nin teknokrat hükümeti ile çözülmesi ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarını destekledi.

Avrupa borsaları, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarının hız kazanmasının da etkisiyle alıcılı bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi 1,2100-1,2150 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Asya tarafında, dün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin, geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3 ile beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında başlayan pozitif seyir bugün de devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Çin'de ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminlerden iyi gelmesi ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle Borsa İstanbul'da alımların güçlendiği görülüyor. BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,56 değer kazanarak günü 1.562,49 puandan tamamladı. Dün yüzde 1 azalarak 6,9643'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9447 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve olan 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Almanya, ZEW ekonomik görünüm endeksleri

14.30 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.30 ABD, şubat ayı New York Fed imalat endeksi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hazine 2.4 milyar TL borçlandı
PARAHazine 2.4 milyar TL borçlandı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 51 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Dogecoin'de son durum ne? Dogecoin kaç TL? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
PARADogecoin nedir, kaç TL?
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
PARABütçe ocakta 24.2 milyar TL açık verdi
Bitcoin için kritik hafta! Nefesler tutuldu
PARABitcoin'de nefesler tutuldu
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
PARAPiyasalardan haftaya pozitif başlangıç
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
DÜŞÜYOR! Son dakika: Dogecoin'de Elon Musk şoku - EKONOMİ
PARADogecoin'e Musk şoku
YÜZDE 20| Son dakika: Dogecoin fiyatlarında sert düşüş - Haberler
PARABir anda yüzde 20 düştü
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?