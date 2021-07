DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenciler mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.

Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen törene Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Rektör Vekili Prof. Dr. Muammer Gavas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Dekan Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Arif Kolay ve Dr. Öğr. Üyesi Nüket Akanıl Bingöl, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Dekan Rahmi Kasımoğulları, “İnsan hayatın içinde birçok an yaşar. Bunların bir kısmı sevinçle, bir kısmı acılarla, bir kısmı umutla, bir kısmı hüzünle doludur. Yaşanan bu anların bazıları hafızamızdan silinir. Birçoğunu ise unutamayız. İşte böyle bir özel an için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün, 20202021 eğitim öğretim döneminde Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz için bir mezuniyet töreni gerçekleştirmenin pandemiden dolayı buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok anlamlı ve müstesna günde, heyecanınızı, hüznünüzü, mutluluğunuzu ve en önemlisi başarılarınızı paylaşıyor, hepinizi saygı, sevgi ve içtenlikle selamlıyorum” dedi.

Dekan Kasımoğulları,” Bizimle geçirdiğiniz 4 yıl içinde, fakülte olarak, bölümünüz ve ana bilim dalınızla ilgili bilgilerin yanında, sizlere okumanın ve öğrenmenin ne kadar keyifli ve sadece insana has bir özellik olduğunu hatırlatmaya çalıştık. Bu bağlamda bizlerden, düşündüklerinizi korkusuzca ama saygı ve ahlak çerçevesinde ifade edebilmeyi, soru sorabilmeyi, fikirlerinizi paylaşmayı, hayallerinizdekileri tasarlamayı, başkalarının fikir ve hayat tarzına saygılı olmayı, çevrenizdeki insanlarla dostluk ve kardeşlik içinde yaşamanın mutluluk ve huzurunu öğrendiniz. Sizler bugün mezun oluyor ve hayata atılıyorsunuz. Elbette ki bizim de sizden bazı beklentilerimiz olacak. Bunların başında, her ne olursa olsun doğru, güvenilir ve adil bir insan olmanızı, bencil olmamanızı, bildiklerinizi önce kendinize sonra çevrenize yansıtmanızı, hayal kurmanızı, tefekkür etmenizi ve toplumun manevi değerlerine saygılı olmanızı, çalışıp emek vermediğiniz yani hak etmediğiniz hiçbir şeye sahip olmaya çalışmamanızı bekliyoruz.Tabi ki, fakültemizin bu görünen yüzünün arkasında, bir de görünmeyen kahramanları var. Onlar bu fakültenin özveriyle çalışan idari personeli. Onlara da bu özverilerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk’ün anlamlı bir sözüyle tamamlamak istiyorum: Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mezuniyetini tekrar canı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda da hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Fakülteyi birinci sırada bitiren Biyoloji Bölümü öğrencisi Mikail Tilkioğlu katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından bölümlerini ilk üç sırada bitiren öğrenciler sahneye davet edilerek elde ettikleri başarılar Üniversite tarafından ödüllendirildi.

Törenin sonunda mezuniyet belgelerini alan öğrenciler şarkılar ve marşlar eşliğinde keplerini atarak mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.

