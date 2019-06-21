Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus'ı hayata geçirdi. TradePlus ile tüm faizsiz Hazine yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını dile getiren Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, “Kuveyt Türk olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla her geçen gün daha da artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız TradePlus ile bireysel ya da tüzel olsun tüm müşterilerimiz yatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım ürünlerini kolaylıkla takip edebiliyor, anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor” dedi.

UYGULAMA GELİŞTİRİLECEK

Hafta içi her gün 24 saat boyunca piyasaları izleyip işlem yapma imkânı sunan TradePlus uygulamasını geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Ahmet Albayrak, “Müşterilerimizin borsa, sermaye piyasaları ve emtia piyasalarında daha geniş ürün yelpazesine daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çok yakında müşterilerimiz, TradePlus’ta kira sertifikaları (sukuk) ve forward işlemlerini de gerçekleştirebilecekler” açıklamasında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre TradePlusşu özellikleri sunuyor: