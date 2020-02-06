Avrupa Merkez Bankası ( ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'ndeki büyümenin ılımlı olmaya devam ettiğini, geçici istikrar işaretleri gösterdiğini belirterek, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna yönelik daha önceki açıklamalarını büyük ölçüde tekrarladı.
'BELİRSİZLİKLER YÜKSEK'
Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ilişkiler komitesinde konuşan Lagarde, "Küresel ekonomik ortamı çevreleyen belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleriyle ilgili olanlar azalıyor" dedi. Lagarde "Bununla birlikte, diğer riskler hala devam ediyor. Koronavirüsün etkisinin yarattığı belirsizlik yeni bir endişe kaynağı" dedi.
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