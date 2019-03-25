Leyla Alaton, iş dünyasında önemli bir yere sahip başarılı iş insanları arasında yer alıyor. Babasının kurucusu olduğu Alarko Holding'in yanı sıra kendi girişimleriyle de adından sıklıkla söz ediliyor. Leyla Alaton'ın hayatından detaylar haberimizde.

LEYLA ALATON KİMDİR?

Leyla Alaton 1961 yılında İstanbul'da doğdu. İş insanı ve Alarko Holding'in kurucusu İshak Alaton'un ilk çocuğu olan Leyla Alaton 57 yaşında. İlkokul eğitimini Şişli Terakki İlkokulu'nda, ortaokul eğitimini Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu'nda ve lise eğitimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde aldı. ABD'de Fairleigh Dickinson Üniversitesi işletme bölümünde lisans eğitimini ardından New York Üniversitesi'nde endüstri psikolojisi dalında yüksek lisans eğitimi aldı. 1989'da Alarko Holding tanıtım koordinatörü oldu. Leyla Alaton 2014 yılında başarı ve hizmetlerini taltif etmek üzere Fransa Légion d'honneur nişanı verildi.