Lider Şahin: Hayalim babamla gerçek oldu!

"Hayalim babamla gerçek oldu!" 0:00 / 0:00

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Lider Şahin’in yeni şarkısı ‘Rezil Rüsva’nın düzenlemesini Febyo Taşel üstleniyor. Projede Fatih Ahıskalı, Baki Kemancı, Caner Güneysu, Birkan Şener, Cengiz Ercümer, Bülent Ay ve Fatih Ertür gibi değerli birçok müzisyen bulunuyor.

AİLESİ VE YAKIN DOSTLARI İLE AYNI MASADA

İstanbul Sarıyer’de Hünkar Suyu Kasrı’nda Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen klipte Lider Şahin, ailesi ve yakın dostları ile bir araya geliyor. Lider Şahin, babası Selami Şahin, kardeşleri Emirhan ve Meryem İrem Şahin başta olmak üzere yakın dostları Mehmet Turgut, Suzan Şen, Gökhan Güldağ, Nur Güldağ, Yalın Cengiz ve İpek Bağrıaçık ile kamera karşısına geçiyor.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Yeni şarkısı ‘Rezil Rüsva’ için bir hayalin gerçekleştirdiğini ifade eden Lider Şahin, projesi hakkında şunları söyledi:

’Rezil Rüsva’nın okuma kaydını bitirdiğim gün stüdyoya babam geldi. Şarkıyı dinledi ve çok beğendi. ‘Benimle okumak ister misin?’ diye sordum. ‘Seve seve’ yanıtını verdi ve şarkının finalindeki o muhteşem imzasını attı. Febyo Taşel’in sihirli dokunuşuyla da şarkımızın kayıtlarını tamamladık. Çok mutluyum...

Projenin kapak görseli Erdem Aydın’a, basın görselleri ise Erdem Şirin’e ait. Kapak tasarımı Berkcan Okar imzası taşıyor. Usta yönetmen Bedran Güzel’in on iki saatte çekimini tamamladığı klibin görüntü yönetmenliğini ise Fırat Lita Sözbir gerçekleştiriyor.

Lider Şahin’in yeni şarkısı ‘Rezil Rüsva’, yarın tüm dijital platformlarda yayında olacak.