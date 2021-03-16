Lider Şahin'in çifte heyecanı 0:00 / 0:00

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34. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri’nde ilk teklisi "Mesela"nın klibi ile En İyi Klip Ödülü’ne layık görülen sanatçı Lider Şahin, klibin yönetmeni Bedran Güzel’e ve tüm ekibine teşekkür ederek, müzikal yolculuğundaki ilk ödülünü aldı.

Şahin, basın mensuplarına verdiği röportajda ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Müzikal yolculuğumun ilk ödülünü aldım. O yüzden çok mutluyum. Yönetmenim Bedran Güzel'e ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni şarkımın yayınlanmasının heyecanını yaşarken, bu ödül heyecanımı ikiye katladı. Darısı yeni şarkım 'Oldu Mu?'nun başına. Haziran ayında da yeni teklim yayınlanacak. Ara vermeden ürettiğim şarkıları dinleyicilerle buluşturacağım.