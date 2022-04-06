Kendi sahnesine çıkmaya hazırlanıyor 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Lider Şahin’e ait olan "Rezil Rüsva", sanatçının sevenleri ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.

Dördüncü projesinde babası Selami Şahin ile düet çalışmasına imza atan Şahin, ‘Mesela’, ‘Oldu Mu?’ ve ‘Bir Tek Sen’ adlı şarkılarının ardından arabesk pop tarzındaki bu çalışma ile dikkatleri üzerine topladı.

KENDİ SAHNELERİNE ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Türk müziğinin efsane bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin'in konserlerinde de büyük beğeni kazanan "Rezil Rüsva", son birkaç haftadır usta duayenin konserlerinde düet olarak okundu. Lider Şahin, bu konserlerde mayıs ayı itibariyle kendi sahnelerine çıkacağını müjdeledi.

"Rezil Rüsva"nın düzenlemesini Febyo Taşel üstlenirken, projede Fatih Ahıskalı, Baki Kemancı, Caner Güneysu, Birkan Şener, Cengiz Ercümer, Bülent Ay ve Fatih Ertür gibi değerli birçok müzisyen bulunuyor.

Klip çalışmasında ise Lider Şahin’e babası Selami Şahin, kardeşleri Emirhan ve Meryem İrem Şahin başta olmak üzere yakın dostları Mehmet Turgut, Suzan Şen, Gökhan Güldağ, Nur Güldağ, Yalın Cengiz ve İpek Bağrıaçık eşlik ediyor.