Selami Şahin'i önce okuyacağız sonra izleyeceğiz

Öncelikle 'Rezil Rüsva' adlı şarkınız hayırlı olsun. İlk defa sizi baba-oğul bir şarkıda düet yaparken görüyoruz, nasıl tepkiler aldınız?

Lider Şahin: Çok güzel dönüşler, şahane yorumlar alıyoruz. 'Rezil Rüsva' benim 4. teklim. Düzenlemesi Febyo Taşel'e, sözü ve müziği bana ait. 2017 yılında yazdığım ve üzerine çalışmaya devam ettiğim bir şarkı. Babamla çocukluğumdan beri kendi yazdığım bir şarkıda düet yapma hayalim vardı. Bu şarkıyı yazarken de "O şarkı bu şarkı mı?" diye hissetmiştim açıkçası. Çünkü şarkıda biraz da Selami Şahin tadı vardı. Benim için bu çalışma müzikal anlamda Selami Şahin'in 'Tanrım', 'Senin Olmaya Geldim' gibi bestelerine bir saygı duruşudur. Müzikal yolculuğumda dördüncü şarkımda bu düet nasip oldu.

Selami Şahin: Evladım olduğu için benim için de ayrı bir büyük mutluluk. Kendisi beste yapıyor, o benim için çok önemli. Bir insan arkadaşına balık ısmarlamasını değil, balık tutmasını öğretir. Oğlum "Beraber düet yapalım mı?" diye sordu, "Emrin olur." dedim. Baba-oğul düeti için yapılan yorumlar çok güzel. Çok fazla beğenildi.

Selami Bey, Türkiye'nin önemli bestekarlarındansınız 300'ün üzerinde eseriniz var ve bu konuda titiz birine de benziyorsunuz... Oğlunuza müzik yolculuğunda naçizane önerilerde bulunuyor musunuz?

Selami Şahin: Oğlumla fikir alışverişi yapıyoruz, iki arkadaş gibi paylaşıyoruz. Ben veya oğlum fark etmiyor; ikimiz de şarkı yaptığımızda oturup, proje üzerine karşılıklı konuşuyoruz.

Ancak tabii ki beste yaparken işlenmemiş bir konu bulmak gerekiyor. Sloganlı olması, yapılan müziğin bir başkasına benzememesi gerekiyor. 100 eser yapacağına bir sıfırı kaldır, 10 eser yap, 500'e bedel olsun. Bu çok önemli. Çok beste yapmak hüner değil, büyük eser yapmak hünerdir.

Lider Şahin: Müziği babamla paylaşmak harika bir şey.

"OĞLUMLA ARKADAŞ GİBİYİZ"

Baba-oğul ilişkiniz nasıl?

Lider Şahin: Babamla beraber yaklaşık 30 sene aynı evde yaşadık. Sahne bazında da yaklaşık 10 sene kendisine vokalistlik yaptım, bir yandan da menajerliğini üstlendim. Lider Entertainment şirketinde prodüktör ve proje danışmanı olarak ise kendisiyle çalışmalarıma halen devam ediyorum. O yüzden iş ve ev ilişkimiz beraber olduğu için hep arkadaş gibiydik. Bazen baba-oğul gibi konuşuyoruz, bazen de iki arkadaş gibi dertleşiyoruz. Bu da bizi samimi kılıyor. Bazen babamla bulunduğumuz bir videoya gelen yorumları okuyorum, "Babamla ilişkimize bak, bir de şu ilişkiye bak. Resmen yaşanmamışlıkları yaşattınız, baba-oğul örnek oldunuz." diye yorumlar okuyorum. Babamla her şeyi paylaşmayı ve hiçbir şeyi saklamamayı öğrendiğim için aramızda böyle güzel bir enerji var. Baba-oğuldan öte bir arkadaşlık enerjisi var bizde.

Selami Şahin: Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Normal iki arkadaş nasıl sohbet eder, birtakım olayları nasıl paylaşırsa biz de öyleyiz. Arkadaşız biz.

'Rezil Rüsva'nın klibinde tanıdığımız simalardan Mehmet Turgut'un yanı sıra kardeşleriniz Emirhan ve Meryem İrem Şahin'i de görüyoruz... Neredeyse tüm yakınlarınızın bir araya geldiği böyle bir klip çekme fikri kimden çıktı?

Lider Şahin: Başka bir şarkı üzerine çalıştığım dönemde hem arkadaşım hem de yönetmenimiz olan Bedran Güzel ile bir akşam yemeği yedik. "Bende böyle bir şarkı da var, hatta babayla da düet yapma hayalim var. Bunu bir dinlesene." dedim. Bedran yemekte kulaklığı taktı dinledi. Şarkıyı çok beğendi ve "Hit bu şarkı, hit! Biz niye duruyoruz ki?" dedi. Bedran da çok heyecanlanınca klip fikirlerine hızlıca başladık. Ailem ve arkadaşlarımla böyle bir klip çekmek benim aklımda hep vardı. Bedran da bu konuyla ilgili çok sıcak ve samimi yaklaştı.

Mehmet Turgut ve Lider Şahin

"BİZİM İÇİN HİÇ UNUTULMAYACAK BİR ANI OLDU"

Bu konuşma ne zaman oluyor?

Üç ay önce. Hızlı bir süreçle önce stüdyo kayıtlarını, sonra klip çekimlerimizi tamamladık. Kardeşim Emirhan Şahin hem şarkının, hem de klibin prodüktörlüğünü üstlendi. Kız kardeşim Meryem İrem Şahin'e de styling'imi emanet ettim. İkisi dışında kuzenim ve yakın arkadaşlarım da klipte masamıza dahil oldular. Bizim için de güzel, hiç unutulmayacak bir anı olmuş oldu.

Lider Şahin, Meryem İrem Şahin, Emirhan Şahin ve Selami Şahin

Şarkının sözlerinde yarım kalmışlık bir isyan hissediyoruz... Size bu sözleri ne yazdırdı? Ayrıca bir izleyici olarak klipte o masada sizinle karşılıklı olarak dertleştiğimizi hissettik...

Lider Şahin: Şarkının sözleri direkt aşka veya bir kişiye yazılmadı. Ben bu duyguyu daha geniş bir yerden anlatmak istedim. 'Rezil Rüsva'yı aşka da yorabiliriz, arkadaşa da, iş hayatı ve toplumsal sorunlara da... Şarkının duygusu benim için böyle bir yerde. Zaten biz bu tarz konuları genellikle o masada oturup, arkadaşlarımızla veya ailemizle dertleşmiyor muyuz? Klibi de bu gerçeklikte sansürsüz bir şekilde yansıtmak istedim. Gerçekten ne yaşanıyorsa, bu masaya dair ne oluyorsa sanat olarak da yansıtmaya çalıştım. 'Rezil Rüsva'yı herhangi bir sansür kaygısı duymadan sadece dijitalde bu samimiyetle aktardığım bir anı olarak görüyorum.

Babanızdan dolayı müzik tam anlamıyla hep hayatınızdaydı ama bu sektörde olmaya karar verdiğiniz ilk anı hatırlıyor musunuz?

Lider Şahin: Babamdan dolayı konserlerde, fuar kulislerinde ve stüdyolarda büyüdüğüm için aslında müzik içinde olmaya çocukken karar verdiğimi düşünüyorum. Hayatım boyunca bunu hep hissettim. Ayrıca her zaman yazmaya, bestelemeye merakım vardı. Çocukluğumdan beri iki satır da olsa notlar aldığım, sözler yazdığım bir pratiğin içindeyim. Elbette bu notların şarkılara dönüşmesi yıllar içinde, zamanla oldu.

Performans anlamındaysa üniversite yıllarımda sahneye çıkmaya başladım. İstanbul'da pek çok gece kulübünde vokalist olarak kendimi geliştirdim. Sonrası malum, Semih Erdoğan'ın şefliğinde SemiJazz Orkestrası'na katıldım. 8 yıl kadar babamın vokalisti olarak çalıştım. İşin idare kısmında da babamın hem menajerliğini hem de prodüktörlüğünü kardeşim ve ekibimle beraber sürdürdüm.

"ÖĞRENMEK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Peki aynaya baktığınızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Bir dönem de 'Seninle Başım Dertte' müzikalinde oynamıştınız... Bu sektörde tam olarak nerede olmak istiyorsunuz?

Lider Şahin: 'Seninle Başım Dertte' müzikalinde başrol oyuncusu olarak oynamıştım. Bir sene turnemiz oldu. Hakan Altıner, Suna Keskin, İsmail Düvenci gibi çok büyük ustalarla oynama şansına nail oldum. O dönem Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldım. Mesleki olarak hayatıma böylelikle oyunculuk da girdi. "Sadece müzisyenim." demiyorum. Ben sanatçıyım ve üretmeyi seven bir insanım. O yüzden işimin ve yeteneklerimin her köşesini keşfetmeye çalışıyorum. Benim için hiç bitmeyecek bir keşif. O yüzden aynanın karşısına bakıp, hiçbir zaman "Net ben buyum." demek istemem. Öğrenmek beni heyecanlandırıyor. Bunların hepsinde uzmanlaşmaya bakıyorum. Oyunculuk için de böyle, müzik için de. Bugün dördüncü şarkımdayım ama 10. şarkımda, video klibimde daha başka bir Lider göreceğiz belki de. Sanatsal üretim benim için uzun bir yol. Ben o yolda hiç durmadan çalışarak yürüyorum.

Selami Şahin: Bu bir aşktır.

"LİDER İÇİN 'VELİAHTIM' DİYORUM"

Konserler, yeni şarkı çalışmaları derken bu tempoyu nasıl dengeliyorsunuz, sizi ne motive ediyor?

Selami Şahin: Allah bu yaşta bana bu gücü veriyor. Ben müziğe aşık biriyim. Sahneye çıktığım zaman yeniden doğmuş gibi oluyorum. Sahneye çıktığım zaman iki, iki buçuk saat program yapıyoruz. Aşk bu çünkü. Aşk insanı yormaz. Sahneye çıktığımda dinleyiciler kendi bestelerimi seslendirmemi istiyor, başka okumuyorum.

Lider Şahin: Selami Şahin'i genç tutan şey konser temposu. Darısı bizim başımıza diyelim. Benim sanata dair yapacağım daha çok şey var, daha çok yolun başındayım. Ben de inşallah babam gibi senelerce müziğe hizmet eder, onun gibi efsane şarkılar üretirim.

Selami Şahin: Lider için "Veliahtım" diyorum.

"BİR YERE GELMEK KOLAY, ORADA KALMAK ZOR!"

Sizce bir sanatçının başarısı neyle ölçülür?

Selami Şahin: Bir sanatçı halkın sevdiği şarkıları yaparsa, iyi çalışırsa, dinleyicilerine saygıyla sevgiyle yaklaşırsa güzel şarkılar yaparsa uzun ömürlü olur. Bir yere gelmek kolay, orada kalmak zor. Onun için çok iyi çalışmak, yazılmamışı yazmak önlemli.

"SANATÇI ÖZGÜRDÜR"

Öte yandan son dönemde Gülşen başta olmak üzere sanatçıların sahnede giymeyi tercih ettiği kostümler de çok konuşuldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Lider Şahin: Sanatçıların özgür olduğunu düşünüyorum. Sahne bir şov dünyasıdır. Dünyada bunun örnekleri de var; Madonna'yı, Lady Gaga'yı takip ediyoruz. Onlar eleştirilmiyor. Çünkü biliyorlar ki Madonna orada sahne önünde ve görsel/işitsel sanatını icra ediyor. O yüzden ben eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Beğenilmeyebilir, tarz olmadığı düşünülebilir ama bu konuda herhangi bir kısıtlama veya kişiye özel bir hakaret kabul etmiyorum. Sonuçta bu sanatçı ve onun kitlesini bağlayan bir şeydir. Eğer ki sanatçının kendi hayranları sahnesini izlerken keyif alıyorsa kimse için bir problem olmamalıdır.

"HER MÜZİK TARZININ BİR ALICISI VARDIR"

Bir yandan da son dönemde rap'in pop'a karşı sivrildiğini hissediyoruz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Lider Şahin: Her müzik tarzının bir alıcısı vardır. Türkiye için söylüyorum şu an listelere bakacak olursak arabeske dönüş var. Pop sanatçıların çoğu şu an arabesk tarza dönük şarkılar yapmaya başladı. Bence bu dönem dönem değişiyor. Mevsimler gibi... Bunlar müziğin güzellikleri. Dijital platformlar sayesinde çok farklı işler dinleyebiliyoruz ve hoşuma gidiyor. Bu çeşitliliği kabul etmeliyiz.

"SELAMİ ŞAHİN'İN HAYATINI FİLM YAPMA PROJEMİZ UZUN ZAMANDIR VARDI"

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Selami Bey siz hayatınızın film olmasını ister miydiniz?

Selami Şahin: Şu anda öyle bir projemiz var.

Lider Şahin: Selami Şahin'in hayatını bir film yapma projemiz uzun zamandır vardı. Hatta 2016'da Selami Şahin / 50. Sanat Yılı Konserleri kapsamında, babamın çocuk yaşta köyden ayrıldığı günü temsil eden 'Ayrılış' adında kısa bir film çekmiştik. Hem konser başlangıçlarında hem de YouTube'ta yayınlamıştık. Öncelikle Selami Şahin'in hayatını bir kitap haline getirmek istiyoruz. Bu aşamayı tamamladıktan sonra kitabı senaryolaştırarak uzun metrajlı bir film prodüksiyonuna başlamayı düşünüyoruz. Şimdilik planımız bu.

"GENÇLİK DÖNEMLERİMİ OĞLUMUN OYNAMASINI İSTİYORUM"

Türkiye'de oyunculuğunu beğendiğiniz ve sizi canlandırmasını istediğiniz biri var mı?

Selami Şahin: Oğlum diye demiyorum, gençlik dönemlerimi Lider'in oynamasını çok isterim. Onun dışında Türkiye'de kadın ve erkek olmak üzere beğendiğim çok oyuncu ve yönetmen var. Ayhan Işık ve Yılmaz Güney gibi isimler tartışılmaz... Ama tabi yaşayan efsanelerden Şener Şen'i çok beğeniyorum, onun yeri bende ayrıdır.

Lider Şahin: Babam başrolü bana sattı (gülüyor). Olur. Seve seve elimden, yeteneğimden geldiğince oynarım tabii ki neden oynamayayım. Tabii ki senaryo da şekillendirecektir bunu, henüz netleştirmedik. Türkiye'deki güncel biyografilerin zorunluluğunda şu var; sırf oyuncu olmanız yeterli olmuyor, bir yandan da şarkıyı seslendiriyor olmanız gerekiyor. Selami Şahin büyük bir ses, hakkını vermek de oldukça zor olabilir. Bu konuda çok dikkat edeceğiz.

'Bergen' filminde biz Farah Zeynep Abdullah'ın sesini duymuştuk 'Müslüm' filminin bir bölümünde Şahin Kendirci ve Timuçin Esen'i dinlemiştik Selami Şahin'i anlatan filmde şarkıyı oyuncudan mı dinleriz yoksa playback mi olur?

Lider Şahin: Bunları konuşmak için çok erken. Senaryo çalışması bittikten sonra işin prodüksiyon kısmında müzikal tarafını şekillendireceğiz.

"ŞARKILARIN DUYGULARI DEĞİŞMİYOR"

Selami Bey, müzik sektörünün bugünkü durumuyla gençlik dönemlerinizi karşılaştırsanız. Sizce bugün neler farklı, neler aynı?

Selami Şahin: Yıllar geçiyor, teknoloji ilerliyor ama şarkıların duyguları değişmiyor.

Selami Bey'de sizi en çok etkileyen özelliği ne?

Lider Şahin: Babalığını, arkadaşlığını ayrı seviyorum. Müziğe olan aşkı, tutkusu, üretme arzusu da beni çok etkiliyor. Çünkü 56 yıldır sanatın içinde olup ve hala yeni şarkılar nasıl üretirim, nasıl beste yaparım, şarkıyı nasıl yorumlarım; bunun arzusunda olduğunu görmek beni çok kamçılıyor. Bu özelliğini çok seviyorum.

Oğlunuzun müziğini nasıl buluyorsunuz?

Selami Şahin: Yaptığı şarkılar hem kendi sesine uygun hem de herkese hitap ediyor. Beğeniyorum.

Lider Şahin: Ben de şarkılarımı babam gibi çok yönlü yaparak ilerliyorum. Pop veya alaturka da batı müziği de yapmak istiyorum örneğin. Biliyorsunuz Selami Şahin batı müziği de yapıyor. Yeri geliyor arabesk yapıyor, ama bir de geliyor dokuz sekizlik yapıyor (Kasımpaşalı). Onu örnek alarak kendi müziğimi belirli bir kalıbın içine sokmayı sevmiyorum. Ben de müziğimde ve kliplerimde özgür davranıyorum. Hem müzikal, hem de görsel anlamda yenilikçi olmaya bakıyorum. Kendimi güncellemeye bakıyorum. Babamın da her zaman söylediği gibi; şarkıların içindeki duygu bakidir. Eğer dinleyici o duyguda kendini bulduysa konu orada bitiyor.

"AŞK OLMASA BU ŞARKILAR BAŞKA TÜRLÜ ÇIKMAZ"

Sizin için aşk adamı diyebilir miyiz?

Lider Şahin: Evet diyebilirsiniz. Bu şarkılar başka türlü bizden çıkmaz.

Selami Şahin: (Gülüyor)

"SELAMİ ŞAHİN'İN KİTABI VE FİLMİ YOLDA!"

Peki önümüzdeki aylarda bizleri ne bekliyor? Baba-oğul çalışma programlarınızda neler var?

Selami Şahin: Lider, Emirhan ve kızım Meryem İrem ile kitap ve film projelerine odaklanacağız. Kısa vadede de yeni bir albüm var. Şu an 4-5 şarkılık bir EP olacağını ön görüyoruz. Bunların birkaç tanesinin düzenlemesi bitti, diğerleri için ise stüdyo aşamasındayız.

Lider Şahin: 'Rezil Rüsva'nın ardından dinleyicilerimizden Selami Bey ile ilgili "Selami Şahin'i yeni şarkılarda duymayı özledik." şeklinde sıkça yorumlar almaya başladık. Biz de hemen kolları sıvadık. Ramazan ayında konserlerin olmadığı dönemde bir stüdyo takvimi belirledik. Nisan ayında albüm çalışmasını bitirip albümü Mayıs sonu yayınlamayı planlıyoruz. Kitap ve film de dediğimiz gibi yolda. Ben de Nisan ayında kendi orkestramla provalara başlıyorum, Mayıs ayı itibarıyla dinleyicilerimle sahnede buluşacağım.

Bir yandan da sıradaki şarkım için çalışmalara başladım. Şu an 3-4 şarkım arasında kararsızım. Şarkı seçimini netleyip, Eylül ayı için yeni bir şarkı daha yayınlamayı planlıyorum. Anladığınız üzere önümüzdeki süreçte bol bol projelerimiz var, sevenlerimiz takipte kalsın.