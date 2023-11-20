Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türk avukattan Manchester United'ın kalecisi Onana hakkında suç duyurusu! - Futbol Haberleri

        Türk avukattan Manchester United'ın kalecisi Onana hakkında suç duyurusu!

        Galatasaray Kulübü kongre üyesi ve avukat Kerim Bahadır Şeker, Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Andre Onana için suç duyurusu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avukat Kerim Bahadır Şeker, Manchester United'ın kalecisi Andre Onana ve 4 kişi hakkında `dolandırıcılık´ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Avukat Kerim Bahadır Şeker, "Biz bu dosya çerçevesinde 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Cedric Leandre Tchoumbe Fankam, Dany Nounkeu, Christian Sylvain Onanina Nkama, Andre Onana Onana ve Fankam´ın annesi" dedi.

        İddiayı anlatan Şeker, "Olayın başlangıcında 2020 yılında, Cedric Leandre Tchoumbe Fankam burada bir hırsızlık gerçekleştiriyor. Portekiz´in Faranse takımında oynadığı sırada bir telefon hırsızlığı olayı gerçekleştiriyor. Polis bunu alıyor. Maltepe cezaevine gönderiyor. Bizim iletişimimiz tam olarak burada başlıyor. Bize Galatasaray´ın eski futbolcusu Dany Nounkeu ve Fankam´ın annesi ulaşıyor. Hükümlü olan bu kişinin nasıl kurtarılacağını soruyor. Biz de kurtarmanın yolları olduğunu söyleyerek anlaşmaya gidiyoruz. Bu anlaşma gerçekleştikten sonra Dany Nounkeu ve ben Florya´da bir AVM´de buluşuyoruz. Burada Dany Nounkeu´nun telefonundan Manchester United kalecisi Andre Onana ile görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Bizim burada anlaşmış olduğumuz rakam 10 bin dolara yakın bir rakam. Bizim hem masraflarımız hem de dosya çerçevesinde avukatlık ücreti ödemeleri ve her şeyden önce işin manevi tarafı kendi ülkemizde bir Türk vatandaşı Türk avukat olarak yabancılar tarafından dolandırılıyorum. Bu içler acısı bir şey" diye konuştu.

        "ÖDEMEMİZİ HALA YAPMADINIZ"

        Avukat Şeker "Bizim bu dosya çerçevesinde etkin bir soruşturma gerçekleştirilerek Andre Onana ve diğer şüphelilerin ifadeye çağrılması, soruşturma yürütüldükten sonra haklarında ceza davası açıldıktan sonra dolandırıcılıktan hüküm kurulması. Bizim isteğimiz bu. 18 Kasım´da Andre Onana´nın Kamerun milli takımında oynamış olduğu bir maç var. Biz 14 Kasım´da Fankam ile konuştuk. Bir aydan fazla süre geçti. Ödememizi hala daha yapmadı. Eğer böyle olursa 29 Kasım´da Galatasaray- Manchester United maçında Andre Onana oynamaya geldiğinde oynayamayacak. Biz onun tutuklu yargılanması ve hapishaneye gönderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        "ONANA, BU SÖZÜNÜ TUTMAN LAZIM"

        Andre Onana´ya seslenen Avukat Şeker "Andre Onana sen bana bir söz verdin. Bu sözünü tutman lazım. Vermiş olduğun bu söz çerçevesinde de Manchester United da oynuyorsun, bir dünya yıldızısın, bir futbolcusun. Tüm bunlar çerçevesinde onurunla ve sadakatinle bu söze uymalısın. Bizim Türk iç yargılamadan sonra da FIFA´da bir yargılama isteyeceğiz. FIFA´ya da başvuruda bulunacağız. Bizdeki delilleri de FIFA´ya ileteceğiz. Resmi başvurumuzu da Çarşamba günü yapacağız. Bu olayın Galatasaray futbol maçında olması da tamamen bir tesadüf" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar