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        Haberler Yaşam Tarsus'un gizemli mezarları

        Tarsus'un gizemli mezarları

        Mersin'in Tarsus ilçesinde asırlık mezarlar gizemini korumaya devam ederken, tarihçi Safi Karataylı açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip, ardından koruma altına alınması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:46
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        İlçeye bağlı Alibeyli Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen kabir taşlarının gizemini merak eden mahalle sakinleri, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.

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        Tarihçi Safi Karataylı da açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip, ardından koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

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        "ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL HAZİNE"

        Mezar taşlarının çok önemli bir kültürel hazine olduğunu belirten Karataylı, "Etnografik değer taşıyan bu mezarlar, açık hava müzeleri niteliğinde değerlendirilebilir. 

         

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        Mezar taşları, Türklerin en eski balballarından günümüze ulaşan bir takım sembolleri, birtakım bilgileri içerir.

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        Üzerindeki motifler ayrıca anlamlar taşıyor. Alibeyli Mahallesi'nde gördüğüm eski tarih Rumi 1280, yani miladi 1864 tarihi ki; Torosların kıyısındaki yörük köylerinin oluşumu aşağı yukarı 200 yıllık geçmişe sahip.

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        Buradaki mezar taşlarından birçok bilgiyi elde edebilme şansına sahibiz ancak birçoğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip ardından koruma altına alınması gerekiyor" dedi.

         

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        #Tarsusun gizemli mezarları
        #tarsus
        #Mersin
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