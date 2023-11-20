EURO 2024'e katılmayı garantileyen 17 ülke belli oldu!
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı. Kasım ayındaki milli maçlar oynanırken toplamda 17 ülkenin şampiyonaya gitmesi kesinleşti. İşte vize alan ülkeler...
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kasım ayındaki maçlar oynanırken, şampiyonada mücadele edecek 17 takım belli oldu.
FRANSA
Yer Alacağı Torba: 1
TÜRKİYE
Yer Alacağı Torba: 1-2 veya 3
İNGİLTERE
Yer Alacağı Torba: 1 ya da 2
AVUSTURYA
Yer Alacağı Torba: 2
İSKOÇYA
Yer Alacağı Torba: 3
PORTEKİZ
Yer Alacağı Torba: 1
BELÇİKA
Yer Alacağı Torba: 1
İSPANYA
Yer Alacağı Torba: 1
ALMANYA
Yer Alacağı Torba: 1
MACARİSTAN
Yer Alacağı Torba: 2
ARNAVUTLUK
Yer Alacağı Torba: 2-3 veya 4
SLOVAKYA
Yer Alacağı Torba: 3
DANİMARKA
Yer Alacağı Torba: 1 veya 2
HOLLANDA
Yer Alacağı Torba: 3 veya 4