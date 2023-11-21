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        Haberler Spor Futbol EURO 2024'e hangi takımlar kaldı? İşte Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen takımlar - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e katılmayı garantileyen 20 ülke belli oldu!

        Almanya'da düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletini cebine koyan ülkeler belli olmaya başladı. Kasım ayındaki milli maçlar oynanırken toplamda 20 ülkenin şampiyonaya gitmesi kesinleşti. İşte vize alan ülkeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:26
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        1

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kasım ayındaki maçlar oynanırken, şampiyonada mücadele edecek 20 takım belli oldu.

        2

        FRANSA

        Yer Alacağı Torba: 1

        3

        TÜRKİYE

        Yer Alacağı Torba: 1-2 veya 3

        4

        İNGİLTERE

        Yer Alacağı Torba: 1 ya da 2

        5

        AVUSTURYA

        Yer Alacağı Torba: 2

        6

        İSKOÇYA

        Yer Alacağı Torba: 3

        7

        PORTEKİZ

        Yer Alacağı Torba: 1

        8

        BELÇİKA

        Yer Alacağı Torba: 1

        9

        İSPANYA

        Yer Alacağı Torba: 1

        10

        ALMANYA

        Yer Alacağı Torba: 1

        11

        MACARİSTAN

        Yer Alacağı Torba: 2

        12

        ARNAVUTLUK

        Yer Alacağı Torba: 2-3 veya 4

        13

        SLOVAKYA

        Yer Alacağı Torba: 3

        14

        DANİMARKA

        Yer Alacağı Torba: 1 veya 2

        15

        HOLLANDA

        Yer Alacağı Torba: 3 veya 4

        16

        ROMANYA

        Yer Alacağı Torba: 2-3 veya 4

        17

        İSVİÇRE

        Yer Alacağı Torba: 2 veya 4

        18

        SIRBİSTAN

        Yer Alacağı Torba: 3 veya 4

        19

        İTALYA

        Yer Alacağı Torba: 3

        20

        ÇEKYA

        Yer Alacağı Torba: 4

        21

        SLOVENYA

        Yer Alacağı Torba: 3

        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
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