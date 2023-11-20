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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Puma oldu! KAP açıklaması geldi! Sarı-kırmızılılara dev gelir - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Puma oldu!

        Galatasaray, Puma ile Temmuz 2024'ten Haziran 2029'a kadar geçerli olmak üzere sponsorluk anlaşması sağlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada beş sezon için 25 milyon Euro tutarında sabit ödeme alınacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:52
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        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
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        Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon avro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.

        Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon avroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.

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