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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Emrecan Bulut ilk kez sahne aldı, beğeni topladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Emrecan Bulut 4 ay sonra sahne aldı, beğeni topladı!

        Beşiktaş'ın Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında sezon başında kadroya katılan Emrecan Bulut beğeni topladı. Rebic'in golünde asist yapan genç oyuncu, yaz döneminin ardından ilk kez forma giydi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 20.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:33
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        4 ay sonra hatırlandı!
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        Beşiktaş, Süleyman Seba anısına düzenlenen hazırlık maçında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

        Mücadelenin ilk 11'inde sürpriz bir isim de yer aldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmada sezon başında 5 milyon TL bedelle Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'a şans verdi. 87 dakika sahada kalan 20 yaşındaki futbolcu, Rebic'in golünde asisti yaparken Donkor'un kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içindeydi.

        NE KADROYA ALINDI NE DE UEFA LİSTESİNE...

        Beşiktaş'ın yaz dönemindeki ilk transfer hamlesi olan Emrecan, Augsburg ile oynanan hazırlık maçında 11'de başlayıp 45 dakika sahada kalırken diğer 2 hazırlık maçında ise sonradan oyuna girip toplam 35 dakika süre buldu.

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        Emrecan, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz döneminde lig maçlarında kadroya alınmazken UEFA Konferans Ligi listesine de eklenmedi.

        Takımla idmanlara çıkan Emrecan Bulut, uzun bir aranın ardından hazırlık maçıyla da olsa da görücüye çıktı. 20 yaşındaki futbolcu performansıyla beğeni topladı.

        ÇALIMBAY'DAN ÖVGÜ

        Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından Emrecan Bulut'un performansıyla ilgili "Emre Can'ı ben ilk defa seyrediyorum, ilk defa da oynatıyorum maçta ve gayet iyiydi, daha da iyi olacak onda potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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