İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, dün yaşanan gemi kazasına ilişkin bilgi vermişti.

Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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"GEMİDE AŞÇI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİYE ULAŞILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Dün gece geminin battığını tespit ettik görüntüleriyle beraber. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişi gemide aşçı olarak çalışan biri" ifadelerini kullandı.