Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı
Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan Kafkametler adlı gemi için arama kurtarma çalışması sürerken 12 kişilik mürettebatın listesi ortaya çıktı. Geminin ise karaya oturmamak için açığa giderken mendireğe çarptığı ve iletişim de bu sırada koptuğu belirlendi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemide görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da yaptığı açıklamada gemide aşçı olarak çalışan kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan ve mendireğe çarparak battığı belirlenen 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin 12 Türk´ten oluşan mürettebat listesi ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre öte yandan Kafkametler´in liman içinde sürüklenip, karaya oturmaması için açığa giderken mendireğe çarptığı ve iletişimin bu andan sonra koptuğu öğrenildi.
Kent genelinde dün şiddetli yağış ve fırtına hakim olurken, sabah saatlerinde Ereğli Limanı´nda 2 gemi halatı kopunca sürüklendi.
İddiaya göre 'Kafkametler' adlı Türk bandıralı gemi, liman içinde sürüklenmememesi için açığa hareket ettirildi. Daha sonra mendireğe çarpan gemi ile irtibat koptu.
12 Türk mürettebatı bulunan gemiye ve personele ulaşılamadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ise mürettebatı arama kurtarma çalışması yapılamadı.
Gece saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı geminin battığını açıklayarak "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı `Kafkametler´ adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır." dedi.
Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2´nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2´nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinde görevli bir denizcinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu bilgi verildi:
"Karaya oturan ve iletişimin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilinde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, dün yaşanan gemi kazasına ilişkin bilgi vermişti.
Yerlikaya, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
"GEMİDE AŞÇI OLARAK ÇALIŞAN KİŞİYE ULAŞILDI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Dün gece geminin battığını tespit ettik görüntüleriyle beraber. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişi gemide aşçı olarak çalışan biri" ifadelerini kullandı.