SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme! - Manisa haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme! - Manisa haberleri

Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! İkisi de boğulmuş! Flaş gelişme! Manisa'nın Salihli ilçesinde, 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Devrim Güler ile liseye gidin kızı, 18 yaşındaki Doğa Etyemez ölü olarak bulunmuştu. Anne ile kızının cenazeleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi. İlçede çiftçilik yapan ve dün sabah saatlerinde Ankara'ya giden alt komşuları 57 yaşındaki A.Y., Başkent'te gözaltına alındı

Manisa'da kan donduran olay, Salihli İlçesi'ndeki Kocaçeşme Mahallesi, 63 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

ASANSÖRDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR 18 yaşındaki Doğa Etyemez'in hayali, avukat olmakmış. AA ve DHA'da yer alan habere göre bir apartman sakini, saat: 08.00 sıralarında asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

ANNE-KIZIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ Devrim Güler, üç çocuk annesiydi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ANKARA'YA GİDEN KOMŞU GÖZALTINDA Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kattaki komşuları A.Y. olduğu tespit edildi. A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SALİHLİ'YE GETİRİLECEK Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ Öte yandan anne üç çocuk annesi olan Devrim Güler'in bir fabrikada işçi olarak çalıştığı; 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLECEKLER Cenazelerin yarın Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi. Anne ve kızı asansörde ölü bulundu Haberi Görüntüle