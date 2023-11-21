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        Haberler Dünya İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi

        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi

        İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya yönelik büyük mafya davası, bugünkü karar duruşmasında 207 kişinin mahkum edilmesiyle sonuçlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:08
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        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
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        Ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesi merkezli organize suç örgütü "Ndrangheta"ya yönelik son 30 yılın en büyük mafya yargılamasında mahkemenin kararı açıklandı.

        İlk duruşması Lamezia Terme kentinde özel olarak inşa edilen mahkeme salonunda Ocak 2021'de yapılan ve kamuoyunda "Rinascita Scott" adıyla da anılan davada, siyaset, devlet, ekonomi gibi alanlardan üst düzey kişilerin, Ndrangheta gibi organize suç dünyasının en tehlikeli mafyasıyla bağlantıları araştırıldı.

        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 338 sanığın yargılandığı ve 2 yıl 10 ay süren büyük mafya davasında kararın açıklanması 1 saat 40 dakika sürdü.

        207 KİŞİ MAHKUM EDİLDİ

        Yargılanan sanıklardan 207'si hakkında mahkumiyet kararı çıkarken, sanıklara verilen hapis cezalarının toplamının 2 bin 100 yıldan fazla olduğu belirtildi.

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        Siyaset ve güvenlik bürokrasisinden ceza alan isimlerin, genellikle suç örgütünün faaliyetlerini kolaylaştırma ve yardımcı olma gibi roller nedeniyle mahkum edildikleri kaydedildi.

        MİLLETVEKİLİNE 11 YIL HAPİS CEZASI

        Halihazırda iktidar ortağı partilerden Forza Italia'dan iki dönem milletvekilliği de yapan Giancarlo Pittelli, suç örgütüne dışarıdan yardımcı olmak suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        İtalyan Jandarması'ndan (Carabinieri) Yarbay Giorgio Naselli de gizli resmi belgeleri, mafyaya sızdırmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

        Eski Mali Polis Memuru Michele Marinaro da gizli belgeleri sızdırmak ve mafyaya dışarıdan dahil olmak suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

        Eski Bölge Meclisi Üyesi Pietro Giamborino da 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

        Bu dava İtalya'da 1986 ile 1992 arasında Sicilya'daki mafya örgütü "Cosa Nostra"ya yönelik 475 kişinin yargılandığı büyük davadan beri ülkede görülmeye başlanan en büyük mafya davası olmuştu.

        TOPLAM 400 SUÇLAMA

        Savcılık makamı sanıklara, "silah kaçakçılığı", "uyuşturucu kaçakçılığı", "cinayet" ve "organize suç örgütü üyesi" olmak gibi toplam 400 suçlama yöneltmişti.

        Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor. İtalyan güvenlik güçlerinin son yıllarda operasyonlarını sıklaştırdığı Kalabriya merkezli Ndrangheta'nın, Sicilya'daki Cosa Nostra'ya göre daha çözülemeyen, karmaşık bir yapıda olduğu ifade ediliyor.

        Basında çıkan haber ve yorumlarda, Lamezia Terme'de yaklaşık 3 yıldır süren ve bugünkü karar duruşmasıyla son bulan yargılamanın Ndrangheta'nın yerelde ve devlet içinde örgütlenmesine darbe indirdiği aktarılıyor.

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