İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den ikizlerine baba isimler İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli' ikiz doğacak bebeklerine babalarının adlarını vermeyi kararlaştırdı. İbrahim ve Sinan...

2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ilk kez anne - baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Erkek ikiz çocuk bekleyen çift, 3 ay sonra dünyaya gelecek çocuklarına verecekleri isimler belli oldu. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.

Yasemin Şefkatli, bir süre önce yaptığı açıklamada; "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye’de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" demişti.