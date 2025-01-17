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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Konya yaprakları dökülmeyen bir ağaçtır. Herkese kucak açan bir şefkat yuvası olan Konya gönüllerin buluştuğu bir başkenttir. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında Konya'nın tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bu şehrin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri oldu.

        Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememelidir. AK Parti girdiği her mücadeleyi başarıya ulaştıran bir siyasi teşekküldür. Yeni vitrinle önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır.

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        İçeride ve dışarıda elde edeceğimiz başarılar sayesinde bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız. En büyük vizyonları kırmızı kart göstermek olanlara anlatmak mümkün değildir.

        Savcıları tehdit edecek yargıya parmak sallayarak mahkemelerin görevini yapmasına engel olarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Günümüz Türkiye'sinde siz dahil hiç kimsenin kanunları hiçe sayma yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek siz de saygı göstereceksiniz. Sayın Özel, siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok.

        Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu. Korkarım birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkıp milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret siyasetinin dibini buldular.

        Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne haldeler. Milletin dertlerine sıkıntılarına beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen bir yüz de yok. Şimdi çıkmışlar mahcubiyet duymadan akıl veriyorlar. Rol kapmaya çalışıyorlar.

        Siyaset üretemediklerini kendileri gibi seçmenleri de görüyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın partilerinin ve yöneticilerinin durumuna bakıp iç geçirdiklerini görüyoruz. "

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