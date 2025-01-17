CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı dili ile cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz" dedi.

Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"BU SAVAŞ İLANINI GÖRÜYOR VE KABUL EDİYORUZ"

Herhangi bir MYK toplantısı yapmadık. Olağanüstü bir toplantıydı ve olağanüstü toplantının sonucunda olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu kararı aldık. En önemli karar budur. Çünkü temel tespitimiz şudur:

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ki Cumhuriyet'in kurucu partisidir, son seçimlerin birinci partisidir, düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz, ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

"ALDIKLARI CEVAPTAN MEMNUN OLMAYACAKLAR"

Ben şimdi Sayın Rıza Akpolat'ı ziyaret etmek üzere Paşakapısı Cezaevi'ne gidiyorum.Pazartesi sabahı da İstanbul sürecindeki bütün kararları değerlendireceğimiz belki son, belki sondan bir önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Ve bu süreçlerin sonunda savaş ilan edilen bir taraf ne yapıyorsa onu yapacağız.

"BİR PROTESTO SÜRECİNDEN BAHSETMİYORUM"

Elbette bundan sonraki süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan, aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Ama verdikleri kanunsuz emirlerinin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da bunların hesabını verecekler. Bir eylemlilik sürecinden bahsetmiyorum. Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum.İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar falan demiyorum. Elbette bir seçimden sonra gidecekler.

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Ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin insanlarının onurları, şerefleri, haysiyetleri bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez.