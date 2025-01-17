Bu kış influenza ile savaş kabusunuz olmayacak! Influenza salgını için evde alabileceğiniz küçük ama etkili önlemler!

Soğuk algınlığından farklı olarak çok daha hızlı yayılan ve ciddiyetle seyreden influenza salgınları, bu mevsimde pek çok insanın kapısını çalıyor. Ateş, kas ağrıları ve halsizlik gibi belirtilerle günlük yaşamı zora sokan bu hastalıkla başa çıkmanın yollarından biri de evde alınacak basit ama etkili önlemlerden geçiyor!