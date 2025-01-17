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        Haberler Magazin Gökhan Özen'in yeni açıklaması, yine 'Gündem' oldu

        Gökhan Özen'in yeni açıklaması, yine 'Gündem' oldu

        Gökhan Özen'in yeni açıklaması yine 'Gündem' oluşturdu. Tıpkı 2003'teki köpekbalığı açıklaması gibi... Özen için 2003'te yapılan "Tamam anladık, albüm çıkardın" yorumları; "Tamam anladık, Los Angeles'ta evin var" ile güncellendi

        Giriş: 17.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:15
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        Yusuf Güney; bir, Gökhan Özen; iki...

        Ortak yönleri; şarkıcı olmaları.

        Bir diğer ortak noktaları ise 'Açıklamaları'...

        Yusuf Güney, her defasında uzaylılara inandığını açıklayarak dikkatleri üçerine 'çekiyor'...

        Uzaylılara inanan da olabilir, inanmayan da...

        Bunda bir beis yok.

        Ne var ki Yusuf Güney'in "NASA, birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" demesi, dudaklarda tebessüm oluşmasına neden oldu.

        Yusuf Güney'in bir başka yönü daha bulunuyor ki, o konuda ne zaman bir açıklamada bulunsa, dudaklarda bir tebessüm oluşuyor.

        O açıklamalar da kehanetleri...

        Yusuf Güney, zamanımızın 'Nostradamus'u olarak nitelendiriliyor. Güney'in, gelecekle ilgili bulunduğu kehanetlerden sonuncusu; kıyametin yakın zamanda kopacağı üzerine oldu.

        Bu açıklaması da dudaklarda tebessüm oluşturdu.

        Yusuf Güney

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        Gökhan Özen'in açıklamaları da Yusuf Güney'in açıklamalarında olduğu gibi dudaklarda tebessüm oluşmasına neden oluyor.

        Yıl 2003...

        İddiasına göre; Gökhan Özen, KKTC'de kaldıkları otelde, tonmaisteri Serkan Kula ile birlikte kiraladıkları jet-skiyle denize açıldı. Özen'den ve ekip arkadaşından saatlerce haber alınamadı.

        Gökhan Özen, denizde kaybolmasını, kurtarıldıktan sonra şöyle anlatmıştı; "Hayatımın en kötü gecesini yaşadım. Serkan Kula ile denize 16.40'ta açıldık. Sabah 06.30'da kurtarıldık. 14 saat boyunca jet-skinin üzerinde aç, susuz ve kabus dolu bir gece geçirdik. Bir buçuk saat sonra jet-ski'nin benzini bitti. Dalgalar, bizi 30 kilometre kadar sürükledi. Yanımıza cep telefonu almamıştık. Jet-ski'nin benzininin bittiğini ve açıkta sürüklendiğimizi haber veremedik. Daha sonra can yeleklerinin su geçirmeyen bir gözü olduğunu fark ettik ama iş işten geçmişti. Sadece mayomuz vardı, tişört bile yoktu. Güneş batınca korktuk ama umudumuzu hiç yitirmedik. Kilometrelerce uzakta, kara görmeden, hayatımın en kâbus dolu gecesini geçirdim. Uyuyup kalmamak için sabaha kadar konuştuk. Saat olmadığı için güneşin ne zaman doğacağı hakkında da bir fikrimiz yoktu, bu duygu bizi çok kötü etkiledi. 8-10 metrelik dalgalarla beraber, köpek balıkları da jet-skimizin etrafından geçiyordu.

        Gökhan Özen

        Gökhan Özen'in bu açıklaması gündem oldu olmasına ama söylediklerine inanıldığı için miydi yoksa ti'ye alınacak bir olay olduğu için miydi? O dönemde henüz sosyal medya olmadığından dolayı ölçüm, sohbetlerle yapılabiliyordu. Görünen oydu ki gündem olmasının nedeni; ti'ye alınacak bir olay olduğu içindi.

        Tesadüfe bakın ki tam da o günlerde yeni bir albüm çıkarmıştı.

        O günlerde yapılan yorumlar; "Tamam anladık, albüm çıkardın" merkezliydi.

        Los Angeles yangınında, ölü sayısı; 25'e yükselirken onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

        Gökhan Özen, geçtiğimiz günlerde büyük Los Angeles yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özen, evinin balkonundan çektiği görüntülerle Los Angeles'ta bir yangın olmadığını, ABD'nin ABD'lileri ve bütün dünyayı kandırdığını söyledi; "Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere

        Bu açıklamasını iki kez de tekrarladı.

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        Sosyal medya kullanıcıları, Gökhan Özen'e bir teşhiste bulundu; Hipomani...

        * Hipomani... Kişinin aşırı yüksek enerji, ruh hali değişimi, duygu - düşünce farklılığı ve olduğu kişiden daha farklı görünme çabasıyla ortaya çıkan ve genellikle ilgi çekmeye çalışması.

        Doğal olarak Gökhan Özen'in bu açıklaması da dudaklarda bir tebessüm oluşmasına vesile oldu.

        Sosyal medyada yapılan yığınla yorumun ortak noktası şu oldu; "Tamam anladık. Los Angeles'ta evin var. Hava atmayı bırakabilirsin. Artık aklımızla oynamaya yeltenme."

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        #Gökhan Özen
        #Yusuf Güney
        #Los Angeles
        #los Angeles yangın
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