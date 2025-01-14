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        Haberler Magazin Gökhan Özen, Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti- Magazin haberleri

        Gökhan Özen, Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti

        Los Angeles'tan paylaşım yapan Gökhan Özen, evinin balkonundan şehri göstererek yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti; "Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:11
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        Los Angeles'taki yangının algı olduğunu iddia etti
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        Bir süredir yaşamını ABD'de sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Los Angeles’tan şehir manzarasını gösterdiği bir video paylaşan Özen, şu ifadeleri kullandı;

        "Herkese merhaba. Los Angeles’ta akrabası, yakınları ve sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Bulunduğum bu terastan şehrin büyük bir kısmını görebiliyorsunuz. Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye… Öyle bir durum yok. Onu göstermek istedim sizlere.

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        Benim anladığım kadarıyla sosyal medyada dolaşan eski videolar insanlarda panik yaratıyor. Ancak gördüğünüz gibi şehri baştan başa gösteriyorum; endişelenecek bir şey yok"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Gökhan Özen
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