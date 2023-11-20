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        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti! Araç sel sularına kapıldı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ta 12 mürettebatın bulunduğu gemideki facia dışında 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kentteki felaketle ilgili detaylar netleşti. Buna göre Karadeniz Ereğli ilçesinde bir otobobilin sel sularına kapıldığı ve biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği netleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:59
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sel sularına kapılan otomobildeki biri kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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        Alınan bilgiye göre, ilçede etkisini gösteren sağanak sonrası bir araç, Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisinde sel sularına kapıldı.

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        Camı kırarak araçtan çıktıktan sonra su üzerindeki ağaçta mahsur kalan İlyas Coşkun, jandarma ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu, 4 metre yükselen sel sularının bulunduğu alandan bot yardımıyla kurtarıldı.

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        Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde hipotermi tedavisi gören Coşkun'un verdiği ifadede, araçta yalnız olmadığını bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, Yaraşlıyörük Deresi'nde söz konusu araca ulaştı.

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        Derede bulunan araçta Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Coşkun'un ağabeyi Selahattin Coşkun ile kayınvalidesi Dursun Esen'in, araçtan yaklaşık 300 metre uzaklıkta da Murat Tosun'un cansız bedenlerine ulaşıldı.

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        Cenazeler, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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