İstanbul ile Londra arasında günde yapılan tarifeli sefer sayısı 15´e yükseldi. Atatürk Havalimanı´ndan 10, Sabiha Gökçen´den 4 ve İstanbul Havalimanı´ndan da bir sefer Londra´nın 3 havalimanına uçuşlar düzenleniyor. Özellikle dünyanın birçok noktasına İstanbul bağlantılı uçuşlar sayesinde de Londra-İstanbul arasında seyahat eden transit yolcu sayısında da önemli artışlar meydana geldi.
Aktarmalı yolcu sayısı arttı
İran, Irak ve Hindistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı. İstanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen´den Londra´nın Heathrow, Gatwick ve Stansted Havalimanları arasında taşınan tarifeli yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul´un iki havalimanı ile Londra´daki üç havalimanı arasında 2018 yılında toplam 1 milyon 848 bin 326 yolcu karşılıklı olarak uçuş yaptı.2017 yılnda ise iki kent arasında 1 milyon 700 bin yolcu taşınmıştı. Londra´nın Luton Havalimanı´ndan ise İstanbul´a uçuş yapılmadı. Londra´ya en çok yolcu taşıyanlar ise Türk Hava Yolları ile Pegasus Havayolları oldu.
2018 yılında İstanbul-Londra arasında taşınan yolcu sayısı(geliş ve gidiş)
Heathrow-Atatürk Havalimanı:1 milyon 74 bin 397
Heathrow-Sabiha Gökçen Havalimanı:151
Gatwick-Atatürk Havalimanı:228 bin 777
Gatwick-Sabiha Gökçen Havalimanı:81 bin 237
Stansted-Atatürk Havalimanı:90 bin 543
Stansted-Sabiha Gökçen Havalimanı:373 bin 221
Toplam:1 milyon 848 bin 326
Manchester ile 4 kent arasında yolcu sayısı da 1 milyonu geçti
İngiltere´nin Manchester kenti ile Türkiye´deki 4 kent arasındaki 2018 yılındaki yolcu trafiği de dikkat çekti. Tarifeli ve tarifesiz uçuşlarda rekor düzeyde artışla 1 milyon 45 bin 544 yolcu taşındı. Manchester ile özellikle tatil merkezleri Antalya ve Muğla arasındaki seferlerde ise toplam 676 bin 25 yolcu seyahat etti.
2018 yılı Manchester ile Türkiye arasında taşınan yolcu sayısı
Manchester-Antalya:321 bin 923
Manchester-Bodrum:72 bin 176
Manchester-Dalaman:354 bin 102
Manchester-İstanbul:247 bin 589
Manchester-İzmir:49 bin 760
Toplam:1 milyon 45 bin 544 yolcu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.