Hat M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Pendik Hastane arasındaki kesimini kapsamaktadır. Bu etap M4 Tavşantepe-Tuzla uzatma işi içerisinde ihale edilmiştir, bu sebeple bu haberde verilen mali ve yüzdelik veriler her iki işi de kapsamaktadır.
M10 PENDİK-SGH METRO HATTI, PENDİK-HASTAHANE ETABI NE ZAMAN AÇILACAK?
28.04.2017 tarihinde yapımına başlanan M10 Pendik-SGH metro hattı, Pendik-Hastahane etabı Alsim Alarko-Cengiz Metro Ortalığı Girişimi yükleniciliğinde 1.613.815.000,00 ₺ değerinde harcama yapıldı. 12km uzunluğunda, 70.000 yolcu kapasiteli ve 11 dk ulaşım süresi olan projenin 2020 yılında vatandaşlara sunulacağı söyleniyor.
M10 PENDİK-SGH METRO HATTI, PENDİK-HASTAHANE ETABI DURAKLARI NELER?
PENDİK-KAYNARCA-HASTAHANE
M10 PENDİK-SGH METRO HATTI, PENDİK-HASTAHANE ETABININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR
Pendik istasyonunda Marmaray işletmesi ve Yüksek Hızlı Tren hatları ile,
Kaynarca Merkez istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile entegre olacaktır.
İstanbul raylı sistemler haritası için lütfen tıklayınız...
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