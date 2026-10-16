Alpay'a veda
Türk pop ve romantik folk müziğinin usta isimlerinden Alpay Nazikioğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
Giriş: 16 Ekim 2026 - 12:57 Güncelleme:
'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, önceki gün hayatını kaybetmişti. 91 yaşında vefat eden usta sanatçı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Alpay'ın cenazesi, Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
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