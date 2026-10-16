Ebru Gündeş'ten 27 yıl sonra bir ilk

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, İstanbul'daki Volkswagen Arena'da sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren Gündeş, dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Konserin en özel anlarından biri ise Gündeş'in, 27 yıldır sahnede söylemediği 'Dön Ne Olur' şarkısını seslendirmesi oldu. 1999 yılında, şarkının kaydı sırasında müzik stüdyosunda beyin kanaması geçirerek ölümden dönen Gündeş, yaşadığı bu olayın ardından şarkıyı repertuvarından çıkarmıştı.

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Öte yandan Gündeş, 2017 yılında ölümden dönüşünü yeniden doğuş olarak adlandırıp, sosyal medya hesabından şarkısını yeniden yorumladığı anları paylaşmıştı.

"SİZLERE ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Şarkıcı, "18 yıldır her aralık ayında yeniden doğumumu kutladınız, hiç unutmadınız... Türkiye'nin dört bir yanından hazırlayıp gönderdiğiniz yazılar, şiirler, videolar aldığım en güzel hediyelerdi. Her zaman dediğim gibi; zaten varlığınız yetiyor ama bu yaptıklarınız bana daha da güç katıyor. Ve siz de benden hep tek bir şey dilediniz; 'Sen söyle, biz dinleyelim' Ben de naçizane sadece bunu yapmaya çalışıyorum. Ve en çok istediğiniz şarkıyı 18 yıl sonra yeniden yorumlayarak sizlere armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.