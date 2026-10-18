Miranda Kerr uyguladığı diyeti açıkladı: Yumurtayı özlüyorum
Miranda Kerr, uyguladığı özel diyetine dair ayrıntıları paylaştı. 43 yaşındaki model, yumurta yerine bizon ve geyik eti de dahil olmak üzere çeşitli et türlerini tercih etmesinin nedenlerini açıkladı
Miranda Kerr, Stellar dergisine verdiği yeni röportajında, kendine özgü bir diyet uyguladığını, bunun kendi sağlık ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış bir diyet olduğunu anlattı.
43 yaşındaki Avustralyalı süper model, yıllardır iltihaplı bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle yediklerine özellikle dikkat etmek zorunda kaldığını söyledi.
"Bunu kendim için yapıyorum diyordum ama kan tahlili yaptırdım ve bazı sorunlarım çıktı. Proktit oldum. Bu iltihaplı bir bağırsak hastalığı, bu yüzden ne yediğime çok dikkat etmem gerekiyor" diyen Kerr, bazı yiyeceklerin kendisinde iltihaplanmayı tetikleyebildiğini belirtti. Kişisel beslenme tercihlerinin herkes için bir tavsiye olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan eski Victoria's Secret meleği, "Bazı şeyler beni sinirlendiriyor. Bu, herkesi sinirlendirdiği anlamına gelmiyor. Örneğin, çocuklarım yumurta yiyor. Bu harika, değil mi?" dedi.
Eski eşi Orlando Bloom'dan olan 15 yaşında Flynn adındaki oğlu, şimdiki eşi Evan Spiegel'den Hart (8), Myles (7) ve Pierre (2) olmak üzere dört çocuğu bulunan Kerr, çocuklarının kendisiyle aynı yeme alışkanlıklarına sahip olmadığını söyledi.
"Çocuklarım bizon eti yemiyor ama ben yiyorum, çünkü bu benim için işe yarıyor. Sağlığıma çok önem veriyorum" diyen ünlü model, "Kendimi en iyi hissettiğimde, annelik görevime, işime ve arkadaşlık görevime en iyi şekilde yaklaşıyorum" diye ekledi.
Bizon etinin yanı sıra geyik eti de tercih ettiğini söyleyen Kerr ayrıca, sağlık açısından faydaları olduğuna inandığı halde yumurtadan vazgeçmenin kendisi için hiç de kolay olmadığını itiraf etti. "En önemli şey, sizin için neyin işe yaradığı konusunda dürüst ve açık olmak, değil mi? Benim için işe yarayan şey, başkaları için de işe yarayabilir diye düşünmüyorum" diyen Kerr, "Yumurtaya evet diyebilseydim çok daha kolay olurdu, size söyleyeyim. Çünkü yumurtayı gerçekten çok severdim. Yumurtayı özlüyorum" ifadesini kullandı.