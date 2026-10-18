Miranda Kerr uyguladığı diyeti açıkladı: Yumurtayı özlüyorum

Miranda Kerr, Stellar dergisine verdiği yeni röportajında, kendine özgü bir diyet uyguladığını, bunun kendi sağlık ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış bir diyet olduğunu anlattı.

43 yaşındaki Avustralyalı süper model, yıllardır iltihaplı bağırsak rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle yediklerine özellikle dikkat etmek zorunda kaldığını söyledi.