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        Haberler Dünyadan John Goodman 90 kilo verme sırrını açıkladı: Alkolik gibi beslenme alışkanlığımı yendim

        John Goodman 90 kilo verme sırrını açıkladı: Alkolik gibi beslenme alışkanlığımı yendim

        Verdiği 90 kiloyla bambaşka birine dönüşen John Goodman, 180 kiloya kadar çıkmasının nedeninin alkolü bıraksa da alkolik gibi hissetmesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, nasıl kilo verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        "Alkolik gibi beslenmeyi yendim"

        En çok 'Big Lebowski' filmiyle hafızalara kazınan John Goodman, alkolü bıraktığında yaklaşık 180 kiloya ulaşmasının nedeninin "alkolik gibi beslenme alışkanlığı" olduğunu itiraf etti.

        Amerikalı oyuncu, The New Yorker'a verdiği röportajda, 2007 yılında 55 yaşındayken alkolü bırakmadan önce kilo verme yolculuğuna başladığını söyledi. "Yaz aylarında 60 kilo veriyordum, sonra hepsini geri alıyordum. Bu çok yorucu oluyordu" diyen 74 yaşındaki Goodman, "Bunu bir daha yaşamak zorunda kalmamak için adımlar attım. Neredeyse 180 kiloydum. İçmeyi bıraktıktan sonra alkolik gibi besleniyordum" ifadesini kullandı.

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        "Hasta ve yorgun olmaktan bıktım usandım. Anlık tatminle ilgili sorun şu ki, hemen sonrasında ne olacağı umurunuzda olmuyor; bu da her zaman daha büyük akşamdan kalmalıklara veya titreme nöbetlerine yol açıyor. Titremeyi geçirmek için içki içmek zorunda kalıyordum, bu da kısır bir döngüye dönüşüyordu" diyen oyuncu, "Bir şekilde hastaneye yatırılmam gerekiyordu. Artık yorulmuştum ve bırakmak istiyordum" ifadesini kullandı. Goodman, "İçki içerek olgunlaşmamı geciktiriyordum ve telafi etmem gereken çok şey vardı. Bunun beni ne kadar bencil yaptığını yeni yeni fark ediyordum" diye ekledi.

        "Hayatın tadını çıkarmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı bir hayatın var olduğunu görmek harika" diyen Goodman, alkolü bıraktıktan sonra aldığı kilolardan kurtulmak için mide ameliyatı geçirdi.

        Ameliyattan sonra yaklaşık 90 kilo veren oyuncu, geçtiğimiz günlerde 'Digger' filminin Los Angeles galasında ince fiziğini sergiledi.

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        Oyuncu ilk kez 2025'te, 'Şirinler' filminin Los Angeles galasında çarpıcı kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

        Goodman, 2010 yılında People dergisine verdiği röportajda, tembellik yaptığı dönemle ilgili olarak, "Biliyorum kulağa klişe geliyor ama, o dönem boşa harcanmış bir zamandı. Poponuzun üstüne oturup bir sonraki öğünde ne yiyeceğinizi düşünmek çok fazla yaratıcı enerji gerektiriyor. Ben hayatı daha iyi yaşamak istedim" demişti.

        Oyuncu, daha önce kilo verme yolculuğunu anlatırken, kişisel bir antrenör tuttuğunu, beslenmesinden şekeri çıkardığını ve haftada altı gün egzersiz yapmaya başladığını açıklamıştı.

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