Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları

Mehmet Ali Erbil, yıllar sonra sahnelere döndüğü tek kişilik gösterisi "Hayatım Yalan"ın ilk gösteriminde hayatından kesitler ve anılarıyla seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Gösterinin finalinde ise duygusal anlar yaşayan Erbil, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Erbil, "Benim annem ve babam vardı ama yok gibiydi. O yüzden ben şımarıklıklarımı onlara yapamadım, sizlere yaptım. Sizi kızdırdıysam eğer… Çocuğunuz olmama verin" dedi.