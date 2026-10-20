Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan "Fantezi sütyeni neden Kylie Jenner taşıdı?" eleştirilerine yanıt

        "Fantezi sütyeni neden Kylie Jenner taşıdı?" eleştirilerine yanıt

        Tüm zamanların en pahalı 'fantezi sütyeni'ni bu yılki Victoria's Secret Fashion Show'da Kylie Jenner taşıdı. 50 milyon dolarlık iç çamaşırından dolayı ünlü realite şov yıldızına tepki yağınca, markadan açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tepki yağdı

        Yılın moda gösterisi olarak beklenen Victoria's Secret defilelerinde her yıl 'fantezi sütyen' olarak adlandırılan özel ve pahalı iç çamaşırını hangi modelin giyeceği merak konusu olur. Bu yıl Los Angeles'taki Sony Pictures Stüdyolarında düzenlenen 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da fantezi sütyeni giymek üzere ünlü realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner seçildi.

        50 MİLYON DOLARLIK SÜTYEN

        Kardashian/Jenner ailesinin 29 yaşındaki makyaj markası sahibi üyesi, her gösteride bir Victoria's Secret meleği tarafından giyilen ikonik kıyafetle podyumda boy gösterdi. Jenner'ın bir model olmadığı halde 50 milyon dolarlık fantezi sütyeni taşıması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

        REKLAM

        "NEDEN KYLIE JENNER?"

        Jenner'ın torpilli olarak podyuma çıktığı, sütyeni ondan daha iyi taşıyabilecek birçok model olduğu, diğer süper modellere haksızlık edildiği gibi pek çok eleştiri yağdı. Tüm bu tepkilerin odağında "Neden Kylie Jenner seçildi?" sorusu vardı.

        Victoria's Secret'ın baş kreatif direktörü Adam Selman, Vogue'a yaptığı açıklamada bu soruya şöyle yanıt verdi: Kylie gerçekten modanın, kültürün, televizyonun, tek bir şeyin ötesine geçiyor. Bizim yaptığımız da tam olarak bu. Şov çok büyük, gerçek bir eğlence ve bence o bunun için harika bir katalizör.

        "EĞLENCELİ"

        “Gerçekten kendi kültürünü yarattı ki, bunu kaç kişi söyleyebilir? Bence hayranlara sunduğumuz şey ilginç bir eşleşme: Bu muhteşem fantezi sütyenle onlara istediklerini veriyoruz, bunu büyük bir takipçi kitlesine ve büyük bir kültürel etkiye sahip beklenmedik bir yeteneğe giydiriyoruz" diyen Selman, "Bence gerçekten neşeli ve insanların beklemediği farklı bir şekilde kutlamak eğlenceli” ifadesini kullandı.

        REKLAM

        BİN SAATTE HAZIRLANDI

        Jenner'ın taşıdığı özel iç çamaşırı, bugüne dek Victoria's Secret defilelerinde taşınan en pahalı fantezi sütyen versiyonu oldu.

        Bu tasarımda, 22 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 75,54 karatlık sarı merkez elmas da dahil olmak üzere 4 bin 410 doğal elmas bulunuyor. 15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışmasıyla tamamlanan sütyenin ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogram.

        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Çiftçi teşekkür etti

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den trafik polisi Şerife Nur Can'a teşekkür (DHA)

        #kylie jenner
        #Victorias Secret
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Yılmaz: Olağan tasfiyeler hızla yapılmaktadır
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Taksim’deki kanlı çatışmada 2 kardeş hüküm giymişti
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi
        Arjantin'de 'gönüllü emeklilik' hamlesi
        "Açlık tarikatı" liderine cinayet hükmü
        "Açlık tarikatı" liderine cinayet hükmü
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Hazine ve Maliye Bakanlığına üst düzey atama
        Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
        Fon yasası teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Ailesini görmeye gitti... Saldırıda can verdi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        Yamal'ın annesi İstanbul'u gezdi
        10 yıllık cinayette flaş gelişme
        10 yıllık cinayette flaş gelişme
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Kadim mücadelede yeni raunt
        Fransa'da sokağa çıkma yasağı!
        Fransa'da sokağa çıkma yasağı!