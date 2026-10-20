Yılın moda gösterisi olarak beklenen Victoria's Secret defilelerinde her yıl 'fantezi sütyen' olarak adlandırılan özel ve pahalı iç çamaşırını hangi modelin giyeceği merak konusu olur. Bu yıl Los Angeles'taki Sony Pictures Stüdyolarında düzenlenen 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da fantezi sütyeni giymek üzere ünlü realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner seçildi.

50 MİLYON DOLARLIK SÜTYEN

Kardashian/Jenner ailesinin 29 yaşındaki makyaj markası sahibi üyesi, her gösteride bir Victoria's Secret meleği tarafından giyilen ikonik kıyafetle podyumda boy gösterdi. Jenner'ın bir model olmadığı halde 50 milyon dolarlık fantezi sütyeni taşıması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

REKLAM

"NEDEN KYLIE JENNER?"

Jenner'ın torpilli olarak podyuma çıktığı, sütyeni ondan daha iyi taşıyabilecek birçok model olduğu, diğer süper modellere haksızlık edildiği gibi pek çok eleştiri yağdı. Tüm bu tepkilerin odağında "Neden Kylie Jenner seçildi?" sorusu vardı.

Victoria's Secret'ın baş kreatif direktörü Adam Selman, Vogue'a yaptığı açıklamada bu soruya şöyle yanıt verdi: Kylie gerçekten modanın, kültürün, televizyonun, tek bir şeyin ötesine geçiyor. Bizim yaptığımız da tam olarak bu. Şov çok büyük, gerçek bir eğlence ve bence o bunun için harika bir katalizör.

"EĞLENCELİ"

“Gerçekten kendi kültürünü yarattı ki, bunu kaç kişi söyleyebilir? Bence hayranlara sunduğumuz şey ilginç bir eşleşme: Bu muhteşem fantezi sütyenle onlara istediklerini veriyoruz, bunu büyük bir takipçi kitlesine ve büyük bir kültürel etkiye sahip beklenmedik bir yeteneğe giydiriyoruz" diyen Selman, "Bence gerçekten neşeli ve insanların beklemediği farklı bir şekilde kutlamak eğlenceli” ifadesini kullandı.

REKLAM

BİN SAATTE HAZIRLANDI

Jenner'ın taşıdığı özel iç çamaşırı, bugüne dek Victoria's Secret defilelerinde taşınan en pahalı fantezi sütyen versiyonu oldu.

Bu tasarımda, 22 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 75,54 karatlık sarı merkez elmas da dahil olmak üzere 4 bin 410 doğal elmas bulunuyor. 15 zanaatkarın bin saatten fazla çalışmasıyla tamamlanan sütyenin ağırlığı yaklaşık 1,8 kilogram.