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        Haberler Magazin Mahassine Merabet, zina iddiasıyla değil, ünlü olmakla ilgileniyor

        Mahassine Merabet, zina iddiasıyla değil, ünlü olmakla ilgileniyor

        Faslı oyuncu Mahassine Merabet, zina iddiasıyla değil, ünlü olmakla ilgileniyor. Merabet, 24 yıllık eşlerin boşanma davasında adının geçmesine rağmen hiçbir açıklamada bulunmazken gündem olmasının mutluluğunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 09:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:45
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        Ünlü olmakla ilgileniyor
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        Faslı oyuncu Mahassine Merabet'in adı; Cenk Torun ile Nevin Torun'un boşanma davasına karıştı.

        Şöyle;

        Oyuncu Cenk Torun eşi Nevin Torun tarafından zina suçlamasıyla karşılaştı.

        Nevin Torun, eşinin kendisini Mahassine Merabet ile aldattığını açıkladı.

        Zina iddialarına yanıt verdi
        Zina iddialarına yanıt verdi Haberi Görüntüle

        Nevin Torun'un iddiasına göre; Cenk Torun ile bir dizide rol aldığı 26 yaşındaki Mahassine Merabet'in ilişkisi var.

        Nevin Torun, söz konusu iddiasıyla ilgili şu açıklamada bulundu; "Eşim, Mahassine ile diziye başladığından itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi yaratmış ve sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır."

        Cenk Torun - Nevin Torun

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        Nevin Torun, boşanma dilekçesinde; Cenk Torun’un Mahassine Merabet’e 2023'te bilezik, 2024’te ise altın ve parfüm aldığı; Merabet’in de Torun’a pahalı bir kolye ve saat hediye ettiğini belirtti. Taraflar arasında para alışverişi olduğu ve Cenk Torun'un, Mahassine Merabet’in ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.

        Mahassine Merabet - Cenk Torun

        Cenk Torun, eşinin bu iddialarına karşılık avukatı aracılığıyla bir açıklama yayımladı; "Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun’un öne sürdüğü ‘zina’ iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme, en doğru kararı verecektir."

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        24 yıllık çift, boşanmanın eşiğine gelmişken, zina iddiaları havada uçuşurken bütün bu yaşananlara adı karışan Mahassine Merabet, konuyla ilgili tek bir açıklamada bulunmadı. Merabet, adının karıştığı zina iddialarına bırakın bir açıklamada bulunmayı bütün bu yaşananlardan dolayı trend olmasından bir hayli mutlu oldu. O mutluluğunu da sosyal medya hesabından şöyle gözler önüne serdi.

        Mahassine Merabet, gündem olmasını bu şekilde paylaştı.

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        #Mahassine Merabet
        #Cenk Torun
        #Nevin Torun
        #zina
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