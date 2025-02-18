Cenk Torun eşi Nevin Torun'un, 'zina' iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz saatlerde, 'Çılgın Bediş' dizisinde 'Oktay' karakteriyle tanınan oyuncu Cenk Torun’un eşi Nevin Torun'un, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ünlü oyuncuya zina gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddia edildi.

Nevin Torun, 2001 yılında hayatını birleştirdiği eşi Cenk Torun'un, dizideki rol arkadaşı Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile yasak ilişki yaşadığını öne sürdü. Çiftin Şan adında bir oğlu bulunuyor. Nevin Torun, Cenk Torun’un diziye başlamasıyla ailesini geri plana attığını iddia ederek dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi;

"Eşim, Mahassine ile dizi başladığından itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi yaratmış ve sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır"

REKLAM Dilekçede ayrıca, Cenk Torun’un Merabet’e 2023 yılında bilezik, 2024’te ise altın ve parfüm aldığı; Merabet’in de Torun’a pahalı bir kolye ve saat hediye ettiği belirtildi. Taraflar arasında para alışverişi olduğu ve Cenk Torun'un, Merabet’in ülkesine giderken uçak biletini aldığı da öne sürüldü.

"ZİNA İDDİALARI ASILSIZDIR" Bu iddiaların ardından Cenk Torun, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. İkilinin boşanma sürecinin başladığı öğrenilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası hakkında bilgi vermek hukuki olarak doğru değildir. Nevin Torun’un öne sürdüğü ‘zina’ iddiaları asılsız olup, tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur. Sayın mahkeme en doğru kararı verecektir"