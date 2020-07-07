Alaşehir'de İzmir rüzgarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir'de coşkuyla karşılandı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'den 30 ton kuru üzüm aldı Alaşehir Belediyesi tarafından kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği sosyal tesisin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir'de İzmir rüzgarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir'de coşkuyla karşılandı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'den 30 ton kuru üzüm aldı Alaşehir Belediyesi tarafından kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği sosyal tesisin açılışı yapıldı

İHA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine Alaşehir'e geldi. Soyer, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ve TARİŞ arasında 30 ton kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzaladı. Ayrıca Alaşehir'in kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği sosyal tesisin de açılışı törenle yapıldı.

Alaşehir'de İzmir rüzgarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir'de coşkuyla karşılandı İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'den 30 ton kuru üzüm aldı Alaşehir Belediyesi tarafından kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği sosyal tesisin açılışı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine Alaşehir'e geldi. Soyer, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ve TARİŞ arasında 30 ton kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzaladı. Ayrıca Alaşehir'in kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği sosyal tesisin de açılışı törenle yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manisa'nın Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine ilçeye gelen Başkan Soyer'e eşi ve aynı zamanda İzmir KöyKoop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe eşlik etti. Soyer ve beraberindekiler ilçe girişinde Alaşehir Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneğinin 'Seymen' oyunu ile karşılandı. Daha sonra sevgi yolu üzerinden başlanarak, Alaşehir Belediyesi tarafından kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği ve açılışı yapılacak olan sosyal tesisin önüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında Soyer ve beraberindekiler vatandaşları selamlayarak, tören alanına geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ton kuru üzüm aldı
Törende, Alaşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği arasında kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzalandı. Bir süre önce 80 ton kuru üzüm alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta 30 ton kuru üzüm daha alarak, üreticileri sevindirdi.
Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Korona virüs sürecinde yeni değerlere maruz kaldık, yeni değerler önemli kılındı. Burada birçok maddi değerin önemini yitirdiğini ancak tarımın ve üretimin önem kazandığını görmekteyiz. Bu konuda Seferihisar’da başlayan tarıma ve üretime katkı sağlayan Tunç Soyer başkanım, İzmir Büyükşehir Belediyesinde de bu çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde bizimle, TARİŞ’le, kadın kooperatifleriyle beraber üzüm alımını gerçekleştirdi. Bugün bu üzüm alımının ikinci döneminin protokolünü hep beraber imzalayacağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesine üzüm alımı için teşekkür eden TARİŞ Üzüm Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol, “Bundan 25 yıl önce Türkiye 100 bin ton ihracat yapıyordu, 100 milyon dolar ihracat geliri elde ediyordu. Şu anda yaklaşık 280 bin ton kuru üzüm ihraç ediyor ve geliri 500 milyon dolardır. O yüzden çok önemli bir aşamadayız. Bunu daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

"Salgının tahribatı birbirimize sahip çıkarsak azalıyor"
Pandemi sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise çiftçilere verdikleri emek için teşekkür etti. Soyer, "Bu pandemi süreci aslında gösterdi ki birbirimize çok daha fazla destek olmak, omuz vermek zorundayız. Çünkü görüyoruz ki bu büyük salgının tahribatı eğer birbirimize sahip çıkarsak azalıyor. Yoksa başka büyük ekonomik krizlere, işsizliğe sebep oluyor. Çok daha ağır faturalar ödüyoruz. O yüzden ilk çıkarttığımız ders birbirimize sahip çıkacağız. Ayrıca kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. İzmir’den buraya gelene kadar sağda solda yemyeşil üzüm bağlarını görünce insan iftihar ediyor. Ama bir yandan da o üzümün değerini bulamadığı için de çok büyük üzüntü duyuyor. Neden üzüm emeğinin karşılığını vermiyor? Başka bir tarım mümkün derken temel çözümler getirdik. Atalık tohuma, yerli tohuma çıkacağız. O tohum bizim atalarımızın en büyük mirasıdır. Şuranın buranın tohumuna mahkum olmayacağız. Kendi atalık yerli tohumumuza sahip çıkacağız.Küçük çiftçiler mutlaka kooperatif çatısı altında buluşacak. Tek başına ürününü pazarlama imkanına sahip olmayabilir. Ama çatı örgüt bütün o küçük üreticiyi bünyesinde toplayacak ve kooperatifle birlikte üretim yapılacak. Tarımsal ürün dünyanın hiçbir yerinde para etmiyor. Mutlaka katma değerini büyütmemiz, işlememiz gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker arasında kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzalandı

Alaşehir, kardeş şehri Karşıyaka'nın ismini sosyal tesislere verdi
Alaşehir Belediyesi, kardeş şehri olan İzmir Karşıyaka'nın ismini, restorasyon çalışması tamamlanarak hizmete giren sosyal tesise verdi. Tesisin açılış kurdelesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İzmir KöyKoop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer tarafından kesildi. Açılışta bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in emeğin paylaşılması ve geliştirilmesi yolunda gösterdiği çabalara Alaşehir’de bir yenisini daha eklemesini yürekten alkışlıyoruz. Kardeş şehrimizin bir sosyal tesis daha kazanması bana onur vermektedir” dedi.
Açılışı yapılan sosyal tesisin Karşıya ile Alaşehir arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendireceğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu projeyle her iki kardeş belediyemizin halkları arasında ekonomik, sosyal, kültürel bağların kuvvetlenmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun masa tenisi oynaması renkli görüntüler oluşturdu.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, oda ve dernek başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı yakalattı Dolandırıcıların tuzağına düşmedi, dolandırıcıları yakalattı
YEREL HABERLER Polisle işbirliği yaptı, dolandırıcıyı ...
Hukukçu vekilden çoklu baro açıklaması AK Parti Manisa Milletvekili Av. Mehmet Ali Özkan: “Çoklu baro sistemi yeni tartışılan bir konu değil” “Çoklu baro geldiğinde, ‘Barolar siyasallaşacak’, ‘Barolarda uç gruplar oluşacak’ gibi görüşlere ben katılmıyorum”
YEREL HABERLER Hukukçu vekilden çoklu baro açıklaması AK Parti ...
Rektör Ataç’tan Akhisar yerleşkesi inşaatına inceleme
YEREL HABERLER Rektör Ataç’tan Akhisar yerleşkesi inşaatına inceleme
İhracatçılar üretimin yeniden artmasını bekliyor
YEREL HABERLER İhracatçılar üretimin yeniden artmasını bekliyor
MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ISO 9001-2015 belgesi aldı
YEREL HABERLER MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ISO 9001-2015 belgesi ...
'Yediveren' inciri toplanmaya başlandı
YEREL HABERLER 'Yediveren' inciri toplanmaya başlandı
Başkan Kayda, kurbanını Kızılay’a bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, kurbanını Kızılay’a bağışladı
Uyuşturucu iğne atan tüfeklerle hayvan hırsızlığı
YEREL HABERLER Uyuşturucu iğne atan tüfeklerle hayvan hırsızlığı
Kuvvetli rüzgar Kula'da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar Kula'da bir evin çatısını uçurdu, ...
Akhisar potada harıl harıl
YEREL HABERLER Akhisar potada harıl harıl
Şehit Fatih Kalu İHL’den büyük başarı Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TEKNOFEST 2020 Eğitim Teknolojileri Yarışmasında finale kaldı
YEREL HABERLER Şehit Fatih Kalu İHL’den büyük başarı Şehit Fatih ...
Saruhanlılı çiftçiye ilaçlama deposu desteği
YEREL HABERLER Saruhanlılı çiftçiye ilaçlama deposu desteği
Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımına hibe desteği
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci yatırımına ...
Kuvvetli rüzgar Kula’da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar Kula’da bir evin çatısını uçurdu, ...
Manisa BBSK, Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı
YEREL HABERLER Manisa BBSK, Faik Can Kaşıkçı ile anlaştı
Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 2. Ligde
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 2. Ligde
Yunusemreli atletizmciler ilk idmanını yaptı
YEREL HABERLER Yunusemreli atletizmciler ilk idmanını yaptı
Saruhanlı Belediyesi'nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi'nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu ...
Sarıgöl’de fırtına ve dolu bağlarda zarar yol açtı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de fırtına ve dolu bağlarda zarar yol açtı
Başkan Yılmaz, Bakan Pakdemirli’nin ziyaretini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Bakan Pakdemirli’nin ziyaretini ...
Başkan Alhan, kurbanını bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Alhan, kurbanını bağışladı
Memur-Sen 'Açlık sınırı' raporunu paylaştı Memur-Sen’in hazırladığı rapora göre haziran ayında açlık sınırı 2 bin 485 lira oldu
YEREL HABERLER Memur-Sen 'Açlık sınırı' raporunu ...
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
YEREL HABERLER Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle ...
Turgutlu'da sağanak yağış etkili oldu           
YEREL HABERLER Turgutlu'da sağanak yağış etkili oldu           

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X