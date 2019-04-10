HSBC Avustralya CEO’su olarak görev yapan Martin Tricaud, 1 Haziran 2019 itibarıyla HSBC’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi CEO’su olarak atandı.

2017’den bu yana HSBC Avustralya CEO’su olarak görev yapan Martin Tricaud, 1 Haziran 2019 itibarıyla HSBC Orta Doğu, Kuzey Afrika Ve Türkiye Bölgesi (MENAT) CEO’su olarak atandı. HSBC MENAT Bölgesi’nin önceki CEO’su Georges Elhedery ise kısa bir süre önce HSBC Grubu Küresel Piyasalar Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Kariyerine 1989 yılında Credit Commercial de France’de başlayan Martin Tricaud, 2000 yılında HSBC Fransa’ya katıldı. HSBC Grubu bünyesinde çeşitli yönetim pozisyonlarında görev alan Tricaud, 2000-2001 yılları arasında HSBC Fransa’nın iştiraki olan Crédit International d’Egypte CEO’su, 2001-2004 yılları arasında ise HSBC Mısır Kıdemli Genel Müdürü olarak çalıştı. 2004-2008 yılları arasında Dubai’de Orta Doğu Bölgesi Kurumsal Bankacılık Başkanı görevini üstlendi. Londra’da Uluslararası Şirketler, Küresel Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Küresel Başkanı olarak görev yapan Tricaud, HSBC Avustralya CEO’su olarak atanması öncesinde HSBC Kore CEO’su olarak görev yapıyordu. 1 Haziran 2019 itibarıyla HSBC MENAT CEO’su olarak atanan Tricaud, aynı zamanda HSBC Bank Middle East Limited Başkan Vekilliği görevini de yürütecek.