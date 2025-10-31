Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son eleme adayı kim oldu? 31 Ekim 2025 Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu? İşte o isim!

        Son eleme adayı belli oldu! 31 Ekim MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı bu gecenin sonunda belli oluyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı programa, şef Türev Uludağ konuk oluyor. Ünlü şef yarışmacılardan, közde içli köfte ve teretür yapmalarını istiyor. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, haftanın son eleme adayı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim olacak?" İşte 31 Ekim 2025 Cuma MasterChef'te eleme potasına giden son yarışmacı...

        Giriş: 31.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:51
        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef yeni bölümünde, en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, eleme potasına gitti. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde ödül oyununu Ayten kazanmıştı. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu? 31 Ekim Cuma MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLACAK?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Çağatay oldu.

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Barış

        Ayten

        Aslı

        Sümeyye

        Mert

        Çağlar

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Ayten kazandı.

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı Nisa olmuştu.

