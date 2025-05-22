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        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya tepki - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya tepki

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kızlarının kendisiyle görüşmesini engellediğini söyleyerek, eski eşi Wanda Nara'ya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:36
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        Icardi'den Wanda Nara'ya tepki
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile evliliğini 21 Mart'ta noktalamıştı. İki çocuk sahibi çiftin boşanması, geçtiğimiz yıl boyunca aldatma ve şiddet iddialarıyla sık sık gündeme gelmişti.

        Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşansa da tartışmaları sürüyor. Ünlü futbolcu, Nara’nın yine kızlarını görmesini engellediğini açıkladı.

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        Mauro Icardi; "Kızlarımla görüşmemi engelliyor. Kızlarımla olmak için 6 aydır Arjantin’deydim ve onları sadece bir gün gördüm. Mahkemenin verdiği pek çok emre uyulmadı. Sosyal medyada kızlarımı sürekli paylaşmamdan dolayı bana dava açtı. Sürekli olarak sahte suçlamalar yaptılar. Ama az kaldı, tüm bu yalanların neden uydurulduğunu anlayacağız" dedi.

        NİŞANLANDI

        Boşanmanın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri kısa sürede ciddileşen çift, 7 Mayıs'ta nişanlandı. Galatasaray, bu yeni ilişkiye destek vererek Anneler Günü'nde Suarez’e çiçek gönderdi.

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