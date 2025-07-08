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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'in Türkiye hayali yarım kaldı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'in Türkiye hayali yarım kaldı

        Mauro Icardi ile ilişkisi nedeniyle yeni sezon öncesi Türkiye'ye taşınma hazırlığında olan China Suárez, eski eşi Benjamín Vicuña'nın çocukların yurt dışı çıkış iznini son anda iptal etmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu; "Kıskançlık ve haset yüzünden çocuklarının hayalleriyle oynadın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 08:29 Güncelleme: 08.07.2025 - 08:30
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        Türkiye hayali yarım kaldı
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilişkisiyle gündemde olan Arjantinli oyuncu - şarkıcı China Suárez, sosyal medya hesabından eski eşi ve iki çocuğunun babası Benjamin Vicuña'ya sert suçlamalarda bulundu.

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        Görünen o ki Mauro Icardi, çocuklarının velayeti adına Wanda Nara ile yaşadığı sorunun aynısını sevgilisi China Suárez, eski eşiyle yaşıyor.

        Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da yeni sezona hazırlanmasıyla birlikte China Suárez de çocuklarıyla Türkiye'ye taşınmayı planlıyordu. Ancak eski eşi Benjamin Vicuña'nın son anda çocukların yurt dışına çıkış iznini iptal etmesi, bu planı bozdu.

        Bu gelişme üzerine China Suárez, sosyal medya hesabından Benjamin Vicuña'yı hedef alarak uzun bir metin yayımladı. Paylaşımında, Vicuña'yı 'yılın babası' ironisiyle anan Suárez, eski eşinin babalık görevlerini ihmal ettiğini ve kendisine zor zamanlar yaşattığını iddia etti.

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        "HAMİLEYKEN BENİ BAŞKA BİR KADINLA ALDATTI"

        China Suárez, şu ifadeleri kullandı; "Kim 'medyatik değilim' deyip kendi versiyonunu yaymak için basını arar? Çocuklarımızla Kovid olduğumuzda bizi ortada bırakan, Şili'ye gidip günlerce telefonunu kapatıp eğlenen 'yılın babası' oydu. Ben çocuklara bakıp emzirirken o turneye gittiğinde beni hep yalnız bıraktı. 7 yıldır çocuklarını (Şili hariç) hiç tatile götüremedi. Çünkü çok para tutuyordu. İki yaşındaki kızımız gece bir bardak su istediğinde, partiden döndüğü için veremeyen, arkasını dönüp uyumaya devam eden 'yılın babası' da oydu. Okula çocuklarını iki kez almaya gittiğinde 'bir imajım var' diye fotoğraf çektiren bir babaydı. Ben karnımda çocuğumu taşırken başka bir kadınla beni aldattı."

        Suárez, sözlerini şöyle sürdürdü; "Zor zamanlarda özgüvenimi yavaş yavaş yok etmeyi görev edindi. Ağlayarak ayrılmak istediğimi söylediğimde, 'Ayrıl o zaman, seni üç çocukla kim ister ki?' diye cevap veren 'yılın babası' oydu. İlişkide profesyonel kıskançlığın var olduğunu bana öğreten, her başarımda beni kötü hissettiren bir adamdı. Okulda çocuklarının favori oyuncağını sorduklarında bilmeyen 'yılın babası' da oydu, çünkü evdeyken bütün gün televizyon karşısında oturuyordu. Bana psikiyatrik ilaçları tanıtan adamdı."

        China Suárez, bir sonraki paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yılın babası', kızını Instagram'da fotoğraf çektirmek için bir yemeğe veya partiye götüren ama tüm vaktini banyoda bağımlılıklarıyla geçiren biriydi. 'Yılın babasının' beni nasıl tamamen mahvettiğini anlatan koca bölümler yazabilirdim. O ilişkiden sonra kırıntılara razı oldum, daha fazlasını hak etmediğimi düşünerek ama şimdi güçlüyüm. Ve anneliğime karıştın, buraya kadarmış. Çocuklarım için, onlara bir fantezi dünyası sürdürmek istediğim için uzun süre sustum ama artık susmayacağım."

        "İZİN BELGESİNİ İKİ GÜN ÖNCE İPTAL ETTİN"

        China Suárez, şöyle devam etti; "Yılın babası', tam da hayatımda çocuklarımın sevdiği ve hayran olduğu bir adam varken sihirli bir şekilde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek istedi. Ayrıldığımda çok meşgul olduğu için bana velayeti imzalayan 'yılın babası' oydu. İzin belgesini iki gün önce iptal ettin; kıskançlık ve haset yüzünden çocuklarının hayalleriyle oynadın."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Benjamín Vicuña
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