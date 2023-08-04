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        Haberler Televizyon Maviye Sürgün’ün 9. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Maviye Sürgün 9. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 00:28
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        Maviye Sürgün 9. bölüm tanıtımı
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        Ozan’ın Arda’yı ormanda bulmasının ardından Ali’nin öfkesi giderek artarken, Ali ve Seval’in karşı karşıya gelmesi heyecan yaratıyor. Defne ve Ozan mahkemeye çıkarken, Seval’in olayların seyrini nasıl etkileyeceği merak uyandırıyor.

        MAVİYE SÜRGÜN’ÜN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ozan’a silah doğrultan Defne, Ozan’ın onu görmesiyle korkup silahı masaya bıraktı. Ricardo’nun zehirlenmesinin üzerine Ali ve Hasan, Ozan’dan şüphelendi. Zehirlenme olayıyla tüm gözler Defne ve Ozan’a çevrildi. Ozan, Defne’yi bir şey söylememesi için tehdit etti. Defne’nin hastanede olmadığını duyan Ali onun için endişeye kapıldı. Tuna altınların yerinde olmadığını görünce çok sinirlenirken, bu durumu Ozan’dan gizledi. Defne, Murat ile altınları alıp kaçacakken Tuna onları buldu ve tüm şüphelerin sona ermesi için Defne’yi hastaneye geri getirdi. Defne ve Ozan’ın ifadelerinde bazı şeyler yerine oturmadığı için Ali’nin soru işaretleri arttı. Sonunda Defne, Ali’ye teknede yaşanan olayları anlattı. Ali, Ozan’ın yanına giderek ondan şüphelendiğini ve Defne’nin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ozan, Ali’yi ailesi ile tehdit etti. Bölümün bir diğer heyecan uyandıran gelişmesi ise Seval’in Çamlıkıyı’ya gelişi oldu. Ozan’ın babasının eşi olan Seval, tüm dengeleri değiştireceğinin ilk sinyalini verdi. Okul gezisine çıkan Arda’nın ormanda kaybolduğunu duyan Salih Bey fenalaştı, Ali ve ailesi korku dolu anlar yaşadı. Finalde ise Arda’yı Ozan’ın bulduğunu gören Ali şoke oldu.

        İşte Maviye Sürgün’ün 9. Bölüm Tanıtımı;

        Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        Maviye Sürgün yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 21.30’da Show TV’de!

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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