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Mehmet Kutman Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Bloomberg HT'de yayınlanan Üst Düzey programında, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Arzu Maliki'nin sorularını yanıtladı

Mehmet Kutman

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019 sizin için Global için nasıl bir sene oldu bir değerlendirme alabilir miyiz?

Kutman: Hedeflerimizin biraz altında o da Antalya Limanı'ndaki gevşeklikten ötürü bu da ticaret savaşlarının bir neticesi Amerika'nın Çin'e uyguladığı çünkü Antalya'dan çoğunlukla konteynırlar Çin'e gidiyor oradan Amerika'ya yollanıyor ona da yüzde 25 vergi geldi. Ama yine de geçen senenin yüzde 15 falan favök dediğimiz rakkam üstünde. Ciro da yüzde 25'in üstünde. Ama onun dışında diğer şirketlerin performansından memnunum.

Limancılıkta Karayiplerde lidersiniz..Başka pazarlara da girecek misiniz?

Kutman: Konteynır limanlarında bir süreç devam ediyor muhtemel satışlar söz konusu. Kruvaziyer limanlarında büyümemiz her sene neredeyse inorganik olarak yüzde 25-30'lara varıyor. Herhalde önümüzdeki iki çeyrekte Karayiplerden 3 veya 4 yer daha imzalamış oluruz Amerika kıtasında yani bu Alaska'da olabilir Karayiplerde olabilir. Burada amacımız kritik ve stratejik dediğimiz limanları bir an önce portföyümüze katabilmek.

Portföy ve Varlık Yönetimi'nde performansınız nasıldı?

Kutman: Başka bir fon şirketi İstanbul Portföy ile birleşiyor Actus portföy şirketimiz. Bunun neticesinde toplam yönetilen varlık 7 milyar TL'ye varacak. Ulaşılmak istenen rakam önümüzdeki 3 yılda 25 milyar TL gibi bir rakam portföy yönetimi olarak. Performanslara gelirsek hisse senedi portföyü yüzde 74 getiri getirmiş, Borsa endeksi de yüzde 19.5 getirmiş. Bir de çalışanlarımızın katıldığı Emeklilik fonumuza da Devletimiz işte 25 kuruş destekliyor biz de 1 lira koyuyoruz, o fonun da getirisi yüzde 43 oldu. Bunların haricinde bir Teknoloji fonu çıkarıyormuşuz, bir de spor ve medya fonu çıkarıyoruz. Bir de bu bankaların portföylerinde iyiye gitmeyen krediler var, bunlar içinde yaklaşık 150 milyon dolarlık çoğunluğu dışardan olmak üzere bir fon çıkarıyoruz ki bu portföyleri yavaş yavaş satın alalım diye..
İnsanların kendi paralarını yönetecek zamanları kalmıyor o yüzden gün geçtikçe bu portföy yönetim şirketlerinin Türkiye ve diğer ülkelerde çok öne çıkacağını düşünüyorum. Hele hele kamu ve hazine
bonoları faizlerinin reel getirileri hala çok yüksek daha da düşmesi lazım..paranın olası getirisinin azaldığı günlerde portföy yönetim şirketleri çok önemli oluyor çünkü profesyonel bir yaklaşım.

Enerjideki plan ve projeler neler?

Kutman: Naturelgaz'da da yeni bir satınalmanın son noktasındayız inşallah bugün yarın veya 1 ay içinde biter. Naturelgazı kesin halka arz edeceğiz. İnşallah piyasalar elverirse önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde piyasaların el verdiği şartıyla...1 buçuk 2 milyar değerinde bir değerden bahsediliyor.
Halka arz mutlaka gerçekleşecek satın alma sonrası.
Güneşte de küçük YEKA'lar var 10-20-30 megawatt o ihalelere gireceğiz. Güneş konusunda özellikle Karayiplerde çok büyüyeceğimize inanıyorum. Şu anda 2-3 adaya teklif verdik. Türkiye'de Mardin dışında bakıyoruz satın almalarla ilgileniyoruz.

Yeni bir Liman yapımı gündemde İstanbul'da..?

Kutman: Bunun ihalesine çıkılacak ama biraz geç kalındı mesela Pire başladı ve tamamladı sanırım..İstanbul hem altyapısı ile hem de turiam kapasitesi ile bulunamaz bir şehir..O yüzden bir an önce yapılması lazım umarız ki bize fırsat olur

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