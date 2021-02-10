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HaberlerMagazinMeral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme - Magazin haberleri
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Meral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme

Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan'ın 2018 yılından beri boşanma davasının devam ettiği eşi Erhan Kanioğlu ile bugün duruşmaya çıktı. Kanioğlu, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Mahkeme, kızlarının velayetinin Kaplan'da kalmasının devamına, Erhan Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar verdi

Meral Kaplan-Erhan Kanioğlu'nun velayet davasında yeni gelişme - Magazin haberleri
İHA

Oyuncu Meral Kaplan, bakıcı tarafından darp edildiğini ve iş insanı eşi Erhan Kanioğlu'nun buna karşı bir tepki göstermediğini iddia ederek 2018'de boşanma davası açmıştı. Çocuğunun velayetini de isteyen Kaplan'ın yanı sıra karşı bir boşanma davası açan Kanioğlu ise çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki davanın görülmesine devam edildi. Gizli olarak görülen duruşmaya Meral Kaplan ile Erhan Kanioğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Erhan Kanioğlu, çocuğunun velayetini talep etti. Kanioğlu'nun velayet talebini reddeden mahkeme, davaya ilişkin son tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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