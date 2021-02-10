İHA

Oyuncu Meral Kaplan, bakıcı tarafından darp edildiğini ve iş insanı eşi Erhan Kanioğlu'nun buna karşı bir tepki göstermediğini iddia ederek 2018'de boşanma davası açmıştı. Çocuğunun velayetini de isteyen Kaplan'ın yanı sıra karşı bir boşanma davası açan Kanioğlu ise çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki davanın görülmesine devam edildi. Gizli olarak görülen duruşmaya Meral Kaplan ile Erhan Kanioğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan Erhan Kanioğlu, çocuğunun velayetini talep etti. Kanioğlu'nun velayet talebini reddeden mahkeme, davaya ilişkin son tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.