Merkez Bankası Başkanı neden görevden alındı? sorusu 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gündemde yer alıyor. Döviz kurlarında bir süredir gerçekleşen yukarı yönlü hareketlilik yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevden alındı. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Döviz piyasalarındaki dalgalanma Merkez Bankası’nda başkanı koltuktan etti. TCMB, son toplantısında piyasada yatırımcının faiz artışı beklentisini terse çevirmiş sonrasında dış politik tansiyonla birlikte dolar ve euro hızla yükselişe geçmişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal atandıktan 16 ay sonra görevden alındı.

Koronavirüs salgınında dünyanın pek çok yerinde yaşanan ikinci dalga ve ABD seçimleri nedeniyle küresel piyasalar yön ararken, Türkiye'de toparlanarak yükselen PMI, sanayi üretimi, kapasite kullanımı gibi verilere rağmen son 1 ayın en sert hareketi döviz kurlarında yaşanıyor.

Göreve geldiğinde yüzde olan 24 olan politika faizini yüzde 8.25'e kadar çeken Uysal yönetimindeki TCMB, geçen eylül ayında ilk kez 200 bp artış yapmış ancak beklentilerin aksine ekim ayını pas geçerek faiz koridoru üzerinden sıkılaşmaya gitmişti. Fonlama, 150 bp artırılan GLP'ye yönlendirilirken ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de son 1 ayda atılan adımlarla yüzde 14'ün üzerine kadar çıktı. Kredi faizleri yükseldi.

Faizlerdeki dolaylı artışa ve kredilerdeki daralmaya rağmen kur cephesinde yükseliş hız kesmezken, 22 Ekim'deki toplantıda 7.79'a kadar inen dolar kademeli olarak 8.55 TL üzerine gelerek tarihi zirvesine çıktı. Diğer rezerv para birimi olan euro ise dolara karşı küresel olarak değer kazanması nedeniyle daha hızlı yükselerek 9.20 TL'den 10.20'ye gelerek rekor tazeledi.

Uysal ekim ayındaki son PPK toplantısında kur hedefi olmadıklarını belirtirken, "TL aşırı değersiz bir noktada" ifadelerini kullanmıştı. 19 Kasım'da yapılacak PPK toplantısı öncesinde piyasalarda faiz artırımı beklentisi vardı.