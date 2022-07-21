Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Temmuz ayı Merkez Bankası TCMB PPK toplantısı sonucu bekleniyor. Sene başından bu yana para politikası faizlerini değiştirmeyen ve sabit bırakan Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTACAK MI?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.