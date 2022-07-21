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Haberler Merak Edilenler SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı ne olur?
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Merkez Bankası toplantısı bekleniyor... Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Merkez Bankası toplantısı hakkında merak edilen detaylar...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başlamış durumda. Temmuz ayı Merkez Bankası TCMB PPK toplantısı sonucu bekleniyor. Sene başından bu yana para politikası faizlerini değiştirmeyen ve sabit bırakan Merkez Bankası'nın Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte Merkez Bankası faiz kararı beklentisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü yani bugün yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politikası faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı.

Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını ifade ederken, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politikası adımları kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTACAK MI?

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

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